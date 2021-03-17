Son dakika: Sezonun hayal kırıklığı! Vedat Muriqi İtalyanları çileden çıkardı...

90 DAKİKAYI TAMAMLADIĞI MAÇ YOK

İtalyan ekibinin son 5 sezonda en fazla bonservis bedeli ödediği isim olan Vedat Muriqi, sezon boyunca ilk 11'e girmekte dahi zorlandı. Lazio'da şu ana kadar toplam 17 maçta forma giyen Vedat Muriqi'nin 90 dakika boyunca sahada kaldığı bir maç bulunmuyor.