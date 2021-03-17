Son dakika: Sezonun hayal kırıklığı! Vedat Muriqi İtalyanları çileden çıkardı...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla birlikte çıkış yakaladığı 2018-2019 sezonu sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren Vedat Muriqi, iki takıma da gidip gelen transfer sürecinin sonunda 2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Transferiyle birlikte birçok Galatasaray taraftarından tepki gören Muriqi'ye, sarı-lacivertliler sahip çıkmıştı.
Fenerbahçe formasıyla sezona başlayan Vedat Muriqi, o dönem takımın birinci forveti haline gelmiş ve toplamda 36 maçta forma giymişti. Bu maçlarda 17 gol kaydeden Muriqi, 7 asist yapmış ve 24 gole direkt katkı yaparak ilk 11'in en formda isimleri arasında yer almıştı.
Fizik kapasitesi ve gol vuruşlarındaki etkinliği ile birçok Avrupa devinin dikkatini çekmeyi başaran Kosovalı forvet, sezon sonunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Lazio'nun transferde en çok para harcadığı isimlerden birisi haline gelen 26 yaşındaki forvet, Lazio'da geçirdiği 2020-2021 sezonunda büyük hayal kırıklığı yarattı.
90 DAKİKAYI TAMAMLADIĞI MAÇ YOK
İtalyan ekibinin son 5 sezonda en fazla bonservis bedeli ödediği isim olan Vedat Muriqi, sezon boyunca ilk 11'e girmekte dahi zorlandı. Lazio'da şu ana kadar toplam 17 maçta forma giyen Vedat Muriqi'nin 90 dakika boyunca sahada kaldığı bir maç bulunmuyor.
Kosovalı forvetin Lazio formasıyla ise 17 maçta yalnızca 1 golü bulunuyor.
İTALYANLAR ÖFKELİ
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Lazio, evinde oynadığı ilk maçı 4-1 kaybetmişti. Eşleşmenin rövanşında Allianz Arena'ya konuk olan İtalyan ekibinde Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı.
Maç başından itibaren Bayern Münihli savunmacıların arasında etkisiz bir performans sergileyen Muriqi, 55'inci dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın ilk yarısında 33'üncü dakikada penaltıya sebep olan Kosovalı golcü, takımının Bayern deplasmanında 1-0 geriye düşmesinde başrölü oynadı.
Penaltı pozisyonu nedeniyle Vedat Muriqi'ye öfkelenen İtalyan taraftarlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Bonservisine 17.5 milyon Euro harcanan Muriqi'nin 'büyük bir hayal kırıklığı' olduğundan bahseden İtalyanlar, Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'ye neden hala Vedat Muriqi'e şans verdiğini sordu.