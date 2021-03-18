Aboubakar Fenerbahçe derbisinde 11'de çıkacak mı?

FATİH DOĞAN | "YALÇIN DOĞRU YERDEN BAKIYOR"

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yüksekten uçuyor ve derbiye kadarki süreci çok başarılı geçti. Bu da taraftarın iki kupada şampiyonluğa olan inancını artırdı. "Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanırsa kesin şampiyon olur" diyenlere katılmıyorum. Büyük avantaj elde eder ama Sergen Yalçın'ın dediği gibi ligin bitimine daha haftalar var ve her takım maç kazanabilecek potansiyele sahip. Yalçın doğru yerden bakıyor. Rehavet bu süreçte Beşiktaş'ın en büyük rakibi olur. Her maça final gözüyle bakmak şampiyonluğun gerçek anahtarıdır.

JOSEF'İN BAŞINA TALİH KUŞU KONDU

Al Ahli Kulübü, FIFA'ya başvurarak Josef de Souza'nın sözleşmeye aykırı olarak takımdan ayrıldığını belirtmiş, hem oyuncu hem de Beşiktaş'tan tazminat talebinde bulunmuştu. Josef'ten 16 milyon 366 bin Euro Beşiktaş'tan ise 3 milyon 300 bin Euro tazminat isteyen Al Ahli'nin itirazı haksız bulundu. FIFA, Suudi Arabistan kulübünün Brezilyalı futbolcuya 4 milyon 700 bin Euro ödemesine karar verdi. Josef de Souza'nın fesih konusunda haklı olduğunu belirten FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın da herhangi bir usulsüzlük yapmadığına hükmetti. Al Ahli'den ise "FIFA'nın bu kararına şaşırdık. Konuyu CAS'a taşıyacağız. Josef de Souza'nın bize tazminat ödeyeceğine inanıyoruz" açıklaması geldi.

KARTAL, GALATASARAY'IN ESKİ STOPERİNİ İSTİYOR

İtalyan basınından Calciomercato, siyah-beyazlıların G.Saray'ın eski stoperi Koray Günter'i kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Haberde deneyimli savunmacının 4 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle Beşiktaş'a transfer olabileceği belirtildi. Verona, Koray'ı geçtiğimiz yaz 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

GİAKOUMAKİS YENİDEN LİSTEDE

Beşiktaş'ın ara transferde almak istediği Georgios Giakoumakis'i gelecek sezon için yeniden listesine dahil ettiği belirtildi. Hollanda'da Venlo forması giyen 26 yaşındaki forvet, bu sezon Eredivisie'de 24 maçta 24 gol ve 1 asistle oynadı.

RIDVAN KULÜBEYE N'SAKALA 11'E

Geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç kaçıran ve ardından Gaziantep mücadelesiyle sahalara dönen Rıdvan Yılmaz, beklentileri karşılayamadı. Kupadaki Başakşehir karşılaşmasında yenilen ikinci golde hatası olan genç yıldıza kulübe yolu göründü. Derbide N'Sakala'nın 11'de yer alması bekleniyor.