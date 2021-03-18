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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:59 Son Güncelleme: 18.3.2021 17:06

Beşiktaş'ta derbi öncesi prim müjdesi!

Beşiktaş'ta derbi öncesi prim müjdesi!

'in 31. haftasında lider Beşiktaş, kritik derbide sahasında 'yi konuk edecek. Önemli maç öncesi Beşiktaş yönetiminden futbolcular için prim sürprizi geldi. İşte A Spor Muhabiri 'nin aktardığı bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, kritik derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde hem rakibinin şampiyonluk şansını azaltacak hem de puan farkını açarak liderliğini sürdürecek ve ciddi bir avantajın sahibi olacak.

A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin canlı yayında aktardığı bilgiye göre Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi için bir prim düşünüyor.

Siyah-beyazlılarda derbinin kazanılması halinde yönetimden, futbolculara ekstra primi ödemesi yapılacağı belirtildi.

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Beşiktaş'ta derbi öncesi prim müjdesi!
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