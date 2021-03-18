Beşiktaş'ta derbi öncesi prim müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, kritik derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde hem rakibinin şampiyonluk şansını azaltacak hem de puan farkını açarak liderliğini sürdürecek ve ciddi bir avantajın sahibi olacak.