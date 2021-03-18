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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Final bileti Antalya’nın

Final bileti Antalya’nın

Ziraat ’nda dün Akdeniz derbisi yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, ’u Podolski ile ’in golleriyle devirip, finale yükseldi ve Beşiktaş’ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci final bileti de dün sahibini buldu. A Spor'dan naklen yayınlanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek önceki gün finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi oldu. Maçın 17. dakikasında Alanya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bünyamin'in önüne düştü. Bu oyuncunun pasında Podolski, kendi etrafında döndükten sonra vurdu ve Antalya'yı öne geçirdi. Kalan bölümde Alanya topla daha çok oynadı ancak skora denge getiremedi. 82'de ise sahneye Hakan Özmert çıktı. Ceza sahası dışından müthiş bir şutla golü bularak galibiyeti perçinledi: 2-0. Ligde cumartesi rakibine 4-0 yenilen Antalya rövanşı kupada alırken, büyük sevinç yaşadı.

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Antalya, Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükseldi (1999- 2000'de finalde Galatasaray'a 5-3 yenilmişti).



ARAS KARGO'DAN ÖZEL TESLİMAT
Maç topu, A Spor ve TFF ile yarı final mücadeleleri kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Antalya Stadı'na ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFFUEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, mini araç ile orta sahaya taşıdı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na teslim etti.



ÇOK GÜZEL BİR HİKÂYE YAZIYORUZ
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alanyaspor'u da tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Topa sahip olduklarında ligin en iyi oynayan takımılar" dedi ve şöyle devam etti: "Biz güzel bir hikâye yazıyoruz. Olanaklarımızın zor olduğu koşulları güzel bir avantaja çevirdiler. Oyuncularım, bu işte en çok emeği olan kişiler. Bunlar, Antalyaspor için önemli ivmeler. Ligin sonuna kadar önemli maçlarımız olacak. Hemen oraya konsantre olmak ve devam etmek zorundayız. Ligin sonuna yakın bir zaman diliminde finali oynayacağız. Beşiktaş da, biz de kupayı hak ettik."

ANTALYASPOR-ALANYASPOR: 2-0
GOLLER: Podolski (Dk.17), Hakan Özmert (Dk.82)
SARI KARTLAR: Amilton, Eren, Podolski, Gökdeniz, Serdar, Hakan Özmert / Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mustafa, Siopis, Efkan, Tzavellas
ANTALYASPOR: Boffin 7, Bünyamin 7, Veysel Sarı 7, Kudriashov 8, Eren Albayrak 6, Nuri Şahin 6, Hakan Özmert 7 (Dk.90 Sidney Sam ?), Gökdeniz 7, Fredy 6, Amilton 6 (Dk.77 Naldo 5), Podolski 8 (Dk.90 Orgill ?)
ALANYASPOR: Marafona 5, Juanfran 4, Fatih Aksoy 4, Tzavellas 4, Moubandje 5, Tayfur Bingöl 4 (Dk.77 Bareiro ?), Ceyhun 5 (Dk.63 Efkan 4), Salih Uçan 5 (Dk.86 Hüseyin ?), Berkan Kutlu 5 (Dk.63 Siopis 5), Davidson 5, Mustafa 4 (Dk.86 Caulker ?)
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok

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