Final bileti Antalya’nın

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci final bileti de dün sahibini buldu.naklen yayınlanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek önceki gün finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi oldu. Maçın 17. dakikasında Alanya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bünyamin'in önüne düştü. Bu oyuncunun pasındaKalan bölümde Alanya topla daha çok oynadı ancak skora denge getiremedi.Ligde cumartesi rakibine 4-0 yenilen Antalya rövanşı kupada alırken, büyük sevinç yaşadı.Antalya, Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükseldi (1999- 2000'de finalde Galatasaray'a 5-3 yenilmişti).Maç topu, A Spor ve TFF ile yarı final mücadeleleri kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Antalya Stadı'na ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFFUEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, mini araç ile orta sahaya taşıdı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na teslim etti.Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alanyaspor'u da tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı,dedi ve şöyle devam etti: "Biz güzel bir hikâye yazıyoruz. Olanaklarımızın zor olduğu koşulları güzel bir avantaja çevirdiler.Bunlar, Antalyaspor için önemli ivmeler. Ligin sonuna kadar önemli maçlarımız olacak. Hemen oraya konsantre olmak ve devam etmek zorundayız. Ligin sonuna yakın bir zaman diliminde finali oynayacağız.Podolski (Dk.17), Hakan Özmert (Dk.82)Amilton, Eren, Podolski, Gökdeniz, Serdar, Hakan Özmert / Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mustafa, Siopis, Efkan, TzavellasBoffin 7, Bünyamin 7, Veysel Sarı 7, Kudriashov 8, Eren Albayrak 6, Nuri Şahin 6, Hakan Özmert 7 (Dk.90 Sidney Sam ?), Gökdeniz 7, Fredy 6, Amilton 6 (Dk.77 Naldo 5), Podolski 8 (Dk.90 Orgill ?)Marafona 5, Juanfran 4, Fatih Aksoy 4, Tzavellas 4, Moubandje 5, Tayfur Bingöl 4 (Dk.77 Bareiro ?), Ceyhun 5 (Dk.63 Efkan 4), Salih Uçan 5 (Dk.86 Hüseyin ?), Berkan Kutlu 5 (Dk.63 Siopis 5), Davidson 5, Mustafa 4 (Dk.86 Caulker ?)Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok