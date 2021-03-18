Final bileti Antalya’nın

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci final bileti de dün sahibini buldu. ASpor'dan naklen yayınlanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek önceki gün finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi oldu. Maçın 17. dakikasında Alanya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bünyamin'in önüne düştü. Bu oyuncunun pasında Podolski, kendi etrafındadöndükten sonra vurdu ve Antalya'yı önegeçirdi. Kalan bölümde Alanya topla daha çok oynadı ancak skora denge getiremedi. 82'deise sahneye Hakan Özmert çıktı. Ceza sahasıdışından müthiş bir şutla golü bularakgalibiyeti perçinledi: 2-0. Ligde cumartesi rakibine 4-0 yenilen Antalya rövanşı kupada alırken, büyük sevinç yaşadı.
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Antalya, Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükseldi (1999- 2000'de finalde Galatasaray'a 5-3 yenilmişti).
ARAS KARGO'DANÖZEL TESLİMAT
Maç topu, A Spor ve TFF ile yarı final mücadeleleri kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Antalya Stadı'na ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFFUEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, mini araç ile orta sahaya taşıdı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na teslim etti.
ÇOK GÜZEL BİRHİKÂYE YAZIYORUZ
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alanyaspor'u da tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Topa sahip olduklarında ligin eniyi oynayan takımılar" dedi ve şöyle devam etti: "Biz güzel bir hikâye yazıyoruz. Olanaklarımızın zor olduğu koşulları güzel bir avantaja çevirdiler. Oyuncularım, bu işteen çok emeği olan kişiler. Bunlar, Antalyaspor için önemli ivmeler. Ligin sonuna kadar önemli maçlarımız olacak. Hemen oraya konsantre olmak ve devam etmek zorundayız. Ligin sonuna yakın bir zaman diliminde finali oynayacağız. Beşiktaşda, biz de kupayı hak ettik."