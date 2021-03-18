Son dakika: Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a iki güzel haber!

Beşiktaş'a derbi öncesi iki güzel haber... Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk'ten iyi haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanan ve Sergen Yalçın'ı ciddi bir şekilde endişelendiren Aboubakar takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Diğer yandan 1 aydır sahalardan uzak olan Cenk Tosun da bugün takımla birlikte çalışmaya başladı. Cenk de Fenerbahçe'ye karşı kadroda yer alacak. Beşiktaş'ta tüm oyuncuların antrenmanda olduğu ifade edildi. Takımda tek eksik Gökhan Töre.

Diğer yandan Başakşehir maçında sol bekte görev yapan Rıdvan'ın performansı Sergen Yalçın'ı düşündürdü. Fenerbahçe derbisinde sol bekte N'Skala'nın 11'de maça çıkması bekleniyor.