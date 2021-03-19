Son dakika! A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı! Enes Ünal gündem oldu

2022 Dünya Kupası eleme maçları öncesi A Milli futbol takım aday kadrosu merakla bekleniyordu. Beklenen aday kadro açıklanmış oldu. Kadroda genç oyuncuların yer alması dikkat çekti. Ayrıca Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Göztepe oyuncusu Halil Akbunar ilk kez milli takıma davet edildi. Diğer yandan Fenerbahçe'nin başarılı kalesici Altay da aday kadroda yer aldı.

ADAY KADRODA ENES ÜNAL SÜRPRİZİ

Açıklanan aday kadroda, İspanya'da Getafe takımında forma giyen 23 yaşında Enes Ünal da yer aldı. Fakat Enes Ünal kadroda yer alması sosyal medyada gündem oldu. Enes Ünal, bu sezon İspanya'da çıktığı 19 maçta gol kaydedemedi ve 2 asist yapabildi. Kral Kupası maçında 1 maçta 1 gol atan Enes Ünal bu sezon sadece 1 gol atmış oldu.

Enes Ünal'ın bu performansı sonrası A Milli takım aday kadrosuna çağırılması da sürpriz oldu.

ADAY KADRO ŞU ŞEKİLDE;

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan,

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

ADAY KADRO 21 MART'TA TOPLANACAK

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ilk idmanlarını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da basına kapalı olarak yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 23 Mart'ta, saat 17.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım, Norveç hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak. Milli takım kafilesi, Norveç karşılaşması için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Milli Takım, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ve son müsabakasının hazırlıklarına burada yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart'ta saat 17.30'da, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Let