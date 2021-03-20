Galatasaray evinde çöktü

Beşiktaş-Fenerbahçederbisinin haftasında Galatasaray'a bireysel hataları pahalıya mal oldu ve Rizespor'a 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar şampiyonluktan kopma noktasına geldi.Türk Telekom Stadı'nda iki hafta önceki Sivasspor maçının kopyası yaşandı. Cimbom adeta kendi kalesine iki gol attı. Sol kenardaki Saracchi ve Emre Kılınç'ın hatalarına stoperler Luyindama ve Marcao eşlik edince Samudio ile Boldrin geniş alandaki karşı karşıya pozisyonlarda Muslera'yı kolayca avladı.2-2 başlayan ikinci yarının başında Rizespor haklı penaltı kazandı ve Skoda ile öne geçti.ve'yi oyuna sokan Aslan, Meriah'ın kendi kalesine golüyle skoru eşitledi ancak Yedlin'in ikinci sarıdan atılmasıyla hızı kesildi.Çaykur Rizespor, ligde 17 yıl sonra G.Saray'ı dış sahada yenmeyi başardı. Mavi-yeşilliler, en son 2003-04 sezonunda rakibini İstanbul'da 2-1 devirmişti. Rizespor ayrıca deplasmanda 11 maç sonra 3 puan aldı.Çaykur Rizespor; Gaziantep, Trabzon ve F.Bahçe'den sonra Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'a deplasmanda 4 gol atan dördüncü takım oldu.Çaykur Rizespor'un stoperi Talbi, galibiyetin şifresini açıkladı: "Teknik direktörümüz Bülent Uygun, iki stoperin kilit olacağını söylemişti. Çok orta yapacaklarını biliyordu. Falcao ve Mostafa'yı topla buluşturmamak amacımızdı, bunu başardık. Onlara alan vermedik. Maçın anahtarı buydu."Galatasaray bu sezon açılış golünü yediği maçları kazanamama geleneğini dün gece de sürdürdü. Düne kadar ilk golü yediği müsabakalarda 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile ligde 1 numara olan sarı-kırmızılılar, Rizespor karşısında da makus talihini yenemedi ve yine kaybetti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda tam 20 puan kaybedip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.4. hafta Kasımpaşa 1-0 (D)13. hafta Karagümrük 2-1 (D)17. hafta Konyaspor 4-3 (D)19. hafta Beşiktaş 2-0 (D)28. hafta Ankaragücü 2-1 (D)29. hafta Sivas 2-231. hafta Rizespor 4-3