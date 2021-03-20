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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:30 Son Güncelleme: 20.3.2021 14:53

Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Canlı Anlatım)

Gençlerbirliği - Kasımpaşa Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında geçen hafta deplasmanda 'yi mağlup eden Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanmıştı. Bu maç öncesi 24 puanla ligin son sırasında yer alan Başkent ekibi, kazanarak ligde kalma adına nefes almak istiyor. Kasımpaşa ise 31 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 KASIMPAŞA (İkinci yarı oynanıyor)

60' Sefa Yılmaz / 66' Yusuf Erdoğan

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İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Ayite, Sandro

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.

24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.

37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.

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Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Canlı Anlatım)
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