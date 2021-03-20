Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Canlı Anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Gençlerbirliği, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanmıştı. Bu maç öncesi 24 puanla ligin son sırasında yer alan Başkent ekibi, kazanarak ligde kalma adına nefes almak istiyor. Kasımpaşa ise 31 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 KASIMPAŞA (İkinci yarı oynanıyor)
60' Sefa Yılmaz / 66' Yusuf Erdoğan
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İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Ayite, Sandro
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.
24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.
35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.
37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.