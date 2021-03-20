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Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:14 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:23

Son dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisinde Pelkas operasyonu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisinde Pelkas operasyonu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... 'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş, kritik derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın derbi planını belirledi. Fenerbahçe'de Pelkas'ı gözüne kestiren Yalçın, Beşiktaş’ın iki tecrübeli ismi Atiba ve Josef'le sarı-lacivertlilerin orta saha ve hücum arasındaki bağlantısını kesecek. İşte Sergen Yalçın'nın Fenerbahçe derbisi planı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi maçında lider Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'ı Josef de Souza ile kilitlemeyi, orta alandaki hakimiyeti de Atiba'nın dinamik oyunu ile ele geçirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hedefinde Pelkas var.

Deneyimli hoca, Pelkas'ı etkisiz kılarak, rakibin orta saha ile hücum bağlantısını koparmayı hedefliyor. Bu planda en önemli rol ise Josef de Souza'ya verildi.

Teknik heyetin orta sahada hakimiyeti sağlamak için de Atiba Hutchinson'dan beklentisi büyük. Rakibi bozma, top kazanma ve meşin yuvarlağı takımında tutarak oyunu rahatlatma açısından bu sezon çok iyi performanslar ortaya koyan Atiba, F.Bahçe orta sahasını ilk karşılayacak isim olacak. Kanatlar da savunmada beklere biraz daha yakın oynayacak.

YALÇIN'IN DERBİ 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta derbinin ilk 11'i büyük ölçüde şekillendi. Siyah-beyazlıların kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maça göre 5 değişiklik olması bekleniyor.

Ersin, N'Sakala, Atiba, Ljajic ve Larin 11'e dönerken Utku, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan ve N'Koudou kulübeye geçecek. Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü ise kanatlarda Ghezzal ve Larin, forvet arkasında Ljajic, ileri uçta ise Aboubakar'dan oluşacak.

SERGEN YALÇIN'IN EROL BULUT'A ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Teknik direktörlük kariyerlerinde Sergen Yalçın ve Erol Bulut üç kez karşı karşıya geldi. Yalçın 2, Bulut ise 1 kez kazandı. Bu maçlarda toplam 15 gol atıldı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 KEZ KAZANDI

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ekipler 9 kez F.Bahçe'ye rakip oldu. 4 kez deneyimli hoca, 5 kez ise sarı-lacivertliler kazandı. Yalçın, son üç maçta F.Bahçe'yi mağlup etti.

LİGİN EN İYİ İÇ SAHA TAKIMI

Evindeki 14 iç saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Beşiktaş, bu performansıyla ligin en iyi iç saha ekibi oldu.

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Son dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisinde Pelkas operasyonu!
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