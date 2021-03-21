Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 31. haftası, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye sahne olacak. Yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Beşiktaş, kendi sahasında Erol Bulut'lu Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği karşısında beklenmeyen bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, yarıştan kopmamak adına siyah beyazlı ekibi yenmenin hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ise Fenerbahçe'yi yenerek hem yerini sağlama almak hem de rakibini saf dışı bırakmak için sahada olacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

21 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İÇ SAHANIN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ, DEPLASMAN LİDERİ FENERBAHÇE

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde çıktığı son 6 maçta 18 puan toplayarak 1 maç eksiğine karşın zirveye kurulan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle eleştirilerin hedefinde olan Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Geride kalan 14 iç saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Beşiktaş, bu performansıyla ligin en iyi iç saha ekibi oldu. Rakip fileleri 32 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 8 gol gördü.

Bu sezon iç saha maçlarında beklediği görüntüyü çizemeyen Fenerbahçe sahasında oynadığı 15 maçın yalnızca 7'sini kazanabildi. Evinde 6 mağlubiyet alarak iç sahada en çok yenildiği sezonu yaşayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise bambaşka bir görüntü çiziyor. 14 dış saha maçında 11 galibiyet ve 2 berberlik alan Fenerbahçe, yalnızca Gaziantep FK deplasmanından puansız ayrılmıştı. Bu maçlarda 35 puan toplayarak zirveye çıkan Erol Bulut'un öğrencileri, rakip filelere 30 gol bırakırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Ligin en iyi iç saha performansına sahip olan Beşiktaş ile, en iyi deplasman ekibi olarak öne çıkan Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-3 kazanmıştı.