Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu kadro çok konuşulur!
Giriş Tarihi: 21.3.2021

Bu kadro çok konuşulur!

VOLKAN DEMİR
Bu kadro çok konuşulur!

Erol Bulut, beklerde Nazım ve Caner’le başlayacak. Orta alanda Sosa’nın yerine İrfan görev alacak. Santrforda ise uzun süre yüzüne bakılmayan Samatta oynayacak

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan son taktik idmanda sahaya süreceği 11'i denedi. Sarılacivertlilerde son G.Birliği maçına göre kadroda ciddi değişim olacak. İşte F.Bahçe'nin kadrosu:

1- CANER ERKİN FORMASINA KAVUŞUYOR
Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissetiğini söylemesine rağmen Bulut, Nazım'ı sahaya sürecek. Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.

2- SERDAR'I DERBİ TECRÜBESİ KURTARDI
Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiç güven vermedi. Derbi tecrübesini de dikkate alan Bulut, Serdar'a 11'de şans tanıyacak.

3- PELKAS 10 NUMARADA OYNAYACAK
Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör Erol Bulut, 10 numarada ise Dimitris Pelkas'ı kullanacak.

4- KANATLARDA OSAYİ VE VALENCİA
Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'de başlayan Thiam kulübeye çekiliyor. Samatta bu maçta Erol Bulut'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.

25 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Samatta, Fenerbahçe formasıyla 22'si lig, 3'ü de kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Tanzanyalı futbolcu toplamda 5 kez kez rakip ağları sarstı.

EREN'E SÖZ VERDİ
Enner Valencia, Down Sendromlu Eren Karalı'yı (28) ziyaret etti. Çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgilenip, kendi bestelerini yapan Karalı, F.Bahçeli futbolcudan hem şampiyonluk sözü hem de 13 numaralı formasını aldı.

VALENCIA: BİRAZ ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ
F.BAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Enner Valencia, Beşiktaş maçının çok çekişmeli geçeceğini ancak kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Ekvadorlu futbolcu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Kalan maçlarımızda hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

FENER'DEN KARTAL'A '20' JESTI!
F.BAHÇE, kulübün resmi internet sitesinden Beşiktaş derbisinin duyurusunu yaparken ezeli rakiplerine çok özel bir jestte bulundu. Duyuruda, "Fenerbahçemiz, 1957 öncesi 5 şampiyonluğu ile birlikte toplam 20 Türkiye şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor" ifadeleri kullanıldı. Böylece sarı-lacivertliler, Kartal'ın 1957 öncesi 5 şampiyonluğunu da tanımış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
Son dakika: Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım eden kişi CHP'li çıktı
Kalıcı zayıflamak için 8 altın kural...
Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kadro çok konuşulur!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA