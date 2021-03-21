Bu kadro çok konuşulur!

Erol Bulut, beklerde Nazım ve Caner’le başlayacak. Orta alanda Sosa’nın yerine İrfan görev alacak. Santrforda ise uzun süre yüzüne bakılmayan Samatta oynayacak
F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan son taktik idmanda sahaya süreceği 11'i denedi. Sarılacivertlilerdeson G.Birliğimaçına göre kadrodaciddi değişim olacak.İşte F.Bahçe'nin kadrosu:
1- CANER ERKİN FORMASINA KAVUŞUYOR
Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisiniiyi hissetiğini söylemesinerağmen Bulut, Nazım'ısahaya sürecek. Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.
2- SERDAR'I DERBİ TECRÜBESİ KURTARDI
Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiçgüven vermedi. Derbi tecrübesinide dikkate alan Bulut,Serdar'a 11'de şans tanıyacak.
3- PELKAS 10 NUMARADA OYNAYACAK
Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör Erol Bulut,10 numarada ise DimitrisPelkas'ı kullanacak.
4- KANATLARDA OSAYİ VE VALENCİA
Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'debaşlayan Thiam kulübeyeçekiliyor. Samatta bu maçta Erol Bulut'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.
25 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Samatta, Fenerbahçe formasıyla 22'si lig, 3'ü de kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Tanzanyalı futbolcu toplamda 5 kez kez rakip ağları sarstı.
EREN'E SÖZ VERDİ
Enner Valencia, Down Sendromlu Eren Karalı'yı (28) ziyaret etti. Çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgilenip, kendi bestelerini yapan Karalı, F.Bahçeli futbolcudan hem şampiyonluk sözü hem de 13 numaralı formasını aldı.
VALENCIA: BİRAZ ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ
F.BAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Enner Valencia, Beşiktaş maçının çok çekişmeli geçeceğini ancak kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Ekvadorlu futbolcu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız.Kalan maçlarımızda hedefeulaşmak için elimizden gelenin eniyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
FENER'DEN KARTAL'A '20' JESTI!
F.BAHÇE, kulübün resmi internet sitesinden Beşiktaş derbisinin duyurusunu yaparken ezeli rakiplerine çok özel bir jestte bulundu. Duyuruda, "Fenerbahçemiz, 1957 öncesi 5 şampiyonluğu ile birlikte toplam 20 Türkiyeşampiyonluğu bulunan Beşiktaş'akonuk oluyor" ifadeleri kullanıldı. Böylece sarı-lacivertliler, Kartal'ın 1957 öncesi 5 şampiyonluğunu da tanımış oldu.