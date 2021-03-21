Bu kadro çok konuşulur!

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan son taktik idmanda sahaya süreceği 11'i denedi.Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı.Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor.Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldıSakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak.Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak.Samatta bu maçta Erol Bulut'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak.Samatta, Fenerbahçe formasıyla 22'si lig, 3'ü de kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Tanzanyalı futbolcu toplamda 5 kez kez rakip ağları sarstı.Enner Valencia, Down Sendromlu Eren Karalı'yı (28) ziyaret etti. Çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgilenip, kendi bestelerini yapan Karalı, F.Bahçeli futbolcudan hem şampiyonluk sözü hem de 13 numaralı formasını aldı.yıldız futbolcusu Enner Valencia, Beşiktaş maçının çok çekişmeli geçeceğini ancak kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Ekvadorlu futbolcu,ifadelerini kullandı., kulübün resmi internet sitesinden Beşiktaş derbisinin duyurusunu yaparken ezeli rakiplerine çok özel bir jestte bulundu. Duyuruda, "Fenerbahçemiz, 1957 öncesi 5 şampiyonluğu ile birlikte toplamifadeleri kullanıldı. Böylece sarı-lacivertliler, Kartal'ın 1957 öncesi 5 şampiyonluğunu da tanımış oldu.