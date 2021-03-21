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Giriş Tarihi: 21.3.2021

vefat etti

Bülent Yavuz vefat etti
Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. Uzun yıllar ligde maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. MHK başkanlığı görevi de yapan Yavuz'un anısına tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Büyent Yavuz'un cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazına meteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Kıbrıs Gazileri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Bülent Yavuz vefat etti
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