Son dakika: Bankalar Birliği anlaşması sonrası özel açıklama! "Anlaşma günü kurtarma adına..."

4 büyük kulübün, Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı anlaşmanın ardından Ahmet Nur Çebi, ilk açıklamasını SABAH Spor'a yaptı. 1.5 yıllık süreçte diğer kulüpler adına da bu görüşmeleri yürüten Çebi, "Geldiğimiz noktada mutluluk verici, kulüplerin yararına bir anlaşma oldu. Tabii anlaşma bütün dertlerimizi ortadan kaldırmıyor. Giderlerimizi kısıp, farklı gelir kalemleri oluşturarak yolumuza devam etmek zorundayız."
"Bu yapılandırma, günü kurtarma adına olumludur. Kulüplerin ekonomik geleceklerini kurtarmak ise biz başkanlar ve yönetimlerin elinde olacaktır." diye konuştu.
"TRABZON ÖDER AMA DİĞERLERİ..."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan yeni anlaşma hakkında konuştu. Ağaoğlu, "4 kulübün borcu 9 yıllık bir sürece yayıldı. Trabzonspor'un ileri dönük gelirleri de hesaplandığında bizim rahatlıkla ödeyebileceğimiz bir tablo."
"Ama diğer takımlar açısından pek öyle görünmüyor. Sözleşmeye uyulmadığında kendiliğinden fesih oluyor ve geri dönük yaptırımlar başlıyor. Dört kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından son derece önemli bir anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.