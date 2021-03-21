Son dakika: Bankalar Birliği anlaşması sonrası özel açıklama! "Anlaşma günü kurtarma adına..."

"Ama diğer takımlar açısından pek öyle görünmüyor. Sözleşmeye uyulmadığında kendiliğinden fesih oluyor ve geri dönük yaptırımlar başlıyor. Dört kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından son derece önemli bir anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.