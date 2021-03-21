Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 08:10 Son Güncelleme: 21.3.2021 08:33

Son dakika: - derbisi öncesi 'tan flaş karar! Hafta boyunca...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

- derbisi, şampiyonluk yarışında milat olacak. Siyah-beyazlılar, kazanırsa eksik maçına rağmen 'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler, galip gelirse 3'lü rekabet sürecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinden son dakika gelişmelerini ve aktardı. İşte ve 'da yaşananlar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU / ÜMRANİYE

1- 'de lider durumda bulunan , Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

2- Kupada 120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı. Uzatmalar takıma 1 günlük izin olarak geri dönerken, perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

3- Derbi 11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak, karşısına çıkacak. Ersin, N'Sakala, Atiba, Adem Ljajic ve Larin ilk 11'e dönecek.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

4- 'ın en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. Sergen Yalçın da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Aboubakar, Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü ise Ljajic'in elinde olacak. Josef ve Atiba orta saha güvenliğini sağlayacak.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

5- Kartal'ın kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, Mensah ve Oğuzhan Özyakup. Hafta içi takımla çalışmalara dönen Cenk Tosun ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

6- 'de hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı. Takımın eğlenceli görüntülerinde başı çeken isim Rosier oldu. Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve Larin'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

7- Sergen Yalçın'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıyla da görüşerek uyarılarda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

8- Derbi öncesi 'de kapılar dışarıya tamamen kapandı. Başkanı Ahmet Nur Çebi de takımı baskı altında tutmamak adına çok fazla tesislerde bulunmadı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

Volkan DEMİR / SAMANDIRA

1- , derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

2- Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

3- Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

4- Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

5- Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

6- Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

7- Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezi görülen Luiz Gustavo'nun dahi yedek takımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı. Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecek bir 11 yapıldı.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...

8- , Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Başkan 'un hafta boyu 'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi!

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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç'tan flaş karar! Hafta boyunca...
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