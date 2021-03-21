EROL BULUT'TAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMASI! 'GEÇMİŞ YILLARDA...'

'Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da önemliydi bu maç da önemli. Rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. Geçmiş yıllarda neler olduğunu yaşadık gördük, her şey olabilir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmamızı ona göre yaptık.

Geçen haftaya baktığımızda tek kale gibi bir maç oynadık. Rakip korner atmadan ilk yarıyı golle kapattı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, inşallah bugün değerlendiririz.'

CİSSE: BİZİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ!

'Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Hazırız, rakibimizle ilgili iyi çalıştık. Bu akşam sahaya çıkıp çalıştığımız şeyleri uygulayacağız. Geçen hafta çok fazla pozisyon bulamadık. Bugün galibiyet parolasıyla buradayız. Maç için oldukça hazırız. Geçen haftayı telafi edeceğiz.

Bir savaş olacağı kesin, biz de savaşacağız. Rakimiz de savaşacak. Eğer kazanırsak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj kazanacağız.'

N'KOUDOU: 'BİR SAVAŞ OLACAĞI KESİN...'

Çok önemli bir derbi maçına çıkıyoruz. Farklı hazırlanırsınız bu maçlara. Biz de rakibimiz de savaşacak. Kazanırsak şampiyonluk için büyük bir adım atacağız. Bir savaş olacağı belli. Yenersek, özel bir şeyler hazırladım tabii ki. Maçın içerisinde neler olacağınız bilemezsiniz. Umarım kazanırız.'