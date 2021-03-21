Son dakika haberi... Türkiye'nin gözü kulağı Dolmabahçe'de! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup edip puanını 66 yapmak istiyor Fenerbahçe ise deplasmandan galip ayrılıp şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği bu haftada bu maç iki takım için de daha kritik hale geldi. Son dakika bilgisine göre iki takımın ilk 11'leri de belli oldu! Sergen Yalçın sol bekte N'Sakala'yı tercih etti.
SON DAKİKA: EROL BULUT BİR AY SONRA CANER ERKİN'E FORMA ŞANSI VERDİ!
En son 21.02.2021 tarihinde Kadıköy'deki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen daha sonra kadro dışı kalan Caner Erkin, bir aylık aranın ardından yeniden formasına kavuştu.
Nazım Sangare de derbide ilk 11'de yer aldı. İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez maça ilk on birde sahaya çıkıyor.
FENERBAHÇE: ALTAY BAYINDIR, NAZIM SANGARE, SERDAR AZİZ, SZALAİ, CANER ERKİN, LUİZ GUSTAVO, İRFAN CAN KAHVECİ, PELKAS, OSAYİ, VALENCİA, SAMATTA
Yedekler: Harun, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi, Tısserand, Thıam, Novak, Gökhan Gönül
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, ADEM, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR
Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, N'Koudu, Hasıc, Cenk Tosun
EROL BULUT'TAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMASI! 'GEÇMİŞ YILLARDA...'
'Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da önemliydi bu maç da önemli. Rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. Geçmiş yıllarda neler olduğunu yaşadık gördük, her şey olabilir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmamızı ona göre yaptık.
Geçen haftaya baktığımızda tek kale gibi bir maç oynadık. Rakip korner atmadan ilk yarıyı golle kapattı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, inşallah bugün değerlendiririz.'
CİSSE: BİZİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ!
'Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Hazırız, rakibimizle ilgili iyi çalıştık. Bu akşam sahaya çıkıp çalıştığımız şeyleri uygulayacağız. Geçen hafta çok fazla pozisyon bulamadık. Bugün galibiyet parolasıyla buradayız. Maç için oldukça hazırız. Geçen haftayı telafi edeceğiz.
Bir savaş olacağı kesin, biz de savaşacağız. Rakimiz de savaşacak. Eğer kazanırsak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj kazanacağız.'
N'KOUDOU: 'BİR SAVAŞ OLACAĞI KESİN...'
Çok önemli bir derbi maçına çıkıyoruz. Farklı hazırlanırsınız bu maçlara. Biz de rakibimiz de savaşacak. Kazanırsak şampiyonluk için büyük bir adım atacağız. Bir savaş olacağı belli. Yenersek, özel bir şeyler hazırladım tabii ki. Maçın içerisinde neler olacağınız bilemezsiniz. Umarım kazanırız.'
SERGEN YALÇIN: KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ!
Bizim için çok önemli bir maç. Hem derbi hem de iki taraf da maçtan farklı hikayeler bekliyor. Derbi maçları kolay olmaz, üç ihtimale açık maçlardır. Bu hafta bir lig bir kupa iki ağır maç oynadık. Gökhan Töre hariç eksiğimiz yok, kendi sahamızda kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Oyuncularımız birbirlerini seviyor, diyalogları iyi. Hazırlık olarak diğer maçlardan bir farkı yok. İki takımın bundan sonraki lige bakış açısını etkileyecek bir maç. Diğer rakiplerimizin biraz önündeyiz ama bu hiçbir zaman avantaj değil. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisöy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Suat Arslanboğa yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
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İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, deplasmanda 4-3 kazanmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala atmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini ise Cisse ve Ozan Tufan atmıştı.
Fenerbahçe'de takımın en golcüsü Mame Thiam, derbide yedek kulubesinde yer aldı. Thiam'ın haricinde Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Jose Sosa gibi isimler de yedekler arasında yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmeyen Gökhan Gönül de formasını Nazım'a devretti.
Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında yedekler arasında yer aldı. Sergen Yalçın, Mensah ve Rıdvan'a da yedek kulubesinde yer verdi.