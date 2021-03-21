Erman Toroğlu: Altay'la nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Erman Toroğlu: Altay'la nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor! 21.03.2021 | 21:45
00:54
Erman Toroğlu: Şu ana kadar ki en etkisiz Beşiktaş... 21.03.2021 | 20:17
01:56
01:56
00:57
09:10
Fatih Terim'den Rizespor maçı değerlendirmesi! "Kırılgan bir takımız" 19.03.2021 | 23:41
00:11
04:14
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.03.2021 | 17:03
04:12
10:18
05:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları 17.03.2021 | 00:07
32:44
26:11
00:30
01:05
03:53
Erman Toroğlu Taylan Antalyalı'nın sarı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi 13.03.2021 | 23:11
00:34
Erman Toroğlu Falcao'nun golünü yorumladı: "Usta işi bir gol" 13.03.2021 | 20:15
05:54
13:32
01:13
Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum" 11.03.2021 | 21:26
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Erman Toroğlu, "Beşiktaş yine iyiydi ama 2'yi atamadı 2. golü atsa 5 olurdu. Maçın en iyisi Fenerbahçe kalecisi Altay, nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor." dedi.