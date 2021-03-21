Erman Toroğlu: Altay'la nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Erman Toroğlu, "Beşiktaş yine iyiydi ama 2'yi atamadı 2. golü atsa 5 olurdu. Maçın en iyisi Fenerbahçe kalecisi Altay, nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor." dedi.