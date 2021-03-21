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Giriş Tarihi: 21.3.2021 19:55 Son Güncelleme: 21.3.2021 20:16

Son dakika: - derbisinde tribünler böyle görüntülendi!

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünler böyle görüntülendi!

Son dakika... 'in 31. haftasında 'ın 'yi konuk ettiği mücadelede dikkat çeken bir detay vardı. 'de oynanan Fenerbahçe - derbisinde olduğu gibi Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasında da tribünler taraftar vardı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde sağlık çalışanlarının olduğu açıklanmış ancak bu uygulamaya büyük tepkiler gelmişti. Vodafone Park'a taraftar alınması da sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Lider Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor.

Zirve yarışında son derece kritik olan müsabakada tribünlerde seyirci olması dikkat çekti. Protok tribünü ve tribünün hemen önünde birçok taraftarın yer alması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar seyirci yasağı olmasına rağmen tribünlerin dolu olmasına tepki gösterdi.

Bilindiği gibi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide de benzer görüntüler vardı. Fenerbahçe tribünlerine sağlık çalışanlarının alındığı ifade edilse de Galatasaray cephesi tribünde yer alanların sağlık çalışanı olmadığını iddia etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu ise Kadıköy'de yer alan taraftarların sağlık çalışanı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Maçta ikinci yarıda Beşiktaş 48. dakikada Vida ile 1-0 öne geçti.

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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünler böyle görüntülendi!
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