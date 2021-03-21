Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Ozan Tufan ve Altay damga vurdu! Dikkat çeken detay...

SON DAKİKA: EROL BULUT'TAN FLAŞ SÖZLER! "KAZANMAK İÇİN GELDİK..."

'Maça baktığımızda güzel bir karşılaşma oldu. Ekran başında taraftarların keyif aldığı bir maç oldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip olup pozisyonlar buldu. İkinci yarının başında yemememiz gereken bir gol oldu.

Sonlara doğru attığımız gol ve bulduğumuz pozisyonların sonucunda sahadan galipte ayrılabilirdik. Son vuruşlarımızda daha konsantre olmamız gerekiyor. Kaçırdığımız pozisyonlar var ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Ligin en çok pozisyona giren takımıyız, değerlendirmede de daha iyi olacağız.

Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için değil. Onu da takımım ikinci yarıda gösterdi.'