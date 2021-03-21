Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Ozan Tufan ve Altay damga vurdu! Dikkat çeken detay...

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi müthiş bir heyecana ortak oldu. İki takımında maç başından sonuna kadar karşılıklı ataklarla rakip kaleleri yokladığı maçta, Vida ve Ozan Tufan'ın golleri karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmasını sağladı. Mücadelenin son dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı harika golle 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 59'a yükseltti. Beşiktaş ise 64 puana ulaşarak haftayı lider kapattı.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut maçtan sonra son dakika açıklamalarında bulundu. Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı beraberlik için değil galibiyet için sahaya çıktıklarını ifade etti.
SON DAKİKA: EROL BULUT'TAN FLAŞ SÖZLER! "KAZANMAK İÇİN GELDİK..."
'Maça baktığımızda güzel bir karşılaşma oldu. Ekran başında taraftarların keyif aldığı bir maç oldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip olup pozisyonlar buldu. İkinci yarının başında yemememiz gereken bir gol oldu.
Sonlara doğru attığımız gol ve bulduğumuz pozisyonların sonucunda sahadan galipte ayrılabilirdik. Son vuruşlarımızda daha konsantre olmamız gerekiyor. Kaçırdığımız pozisyonlar var ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Ligin en çok pozisyona giren takımıyız, değerlendirmede de daha iyi olacağız.
Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için değil. Onu da takımım ikinci yarıda gösterdi.'
SERGEN YALÇIN: '1 PUANDAN MEMNUN DEĞİLİM...'
'Bu bir oyun. Oyuncular hata yapabiliyor. Maç da kaybedebiliriz. Oyunun geneline baktığımız zaman oyuncularımızın performansından memnunuz. Erkenden bitirebileceğimiz bir maçtı. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bir ara var. Bu arayı en şekilde dinleneceğiz.
Skordan memnun olmak mümkün değil. Çok iyi oynadık, takım çok iyi mücadele etti. Oyuncularıma buradan çok teşekkür ediyorum. Büyük bir takımla oynadık berabere kalabiliriz. Bunu çok da irdelememek lazım.
1 puandan memnun değilim. Çünkü oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Özellikle öne geçtikten sonra maçı bitirecek çok fazla pozisyon yakaladık. Ama çok cesur harcadık pozisyonları. Fenerbahçe kalecisini tebrik etmek lazım.'
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği derbiye Altay Bayındır damga vurdu! Genç kaleci, karşılaşma boyunca Beşiktaşlı futbolculara karşı adeta kalesinde duvar ördü. Genç kaleci maç sonunda Ozan Tufan'ın golünün de etkisiyle gözyaşlarını tutamadı. Altay Bayındır, yardımcı antrenör Volkan Demirel'e sarılarak duygusal anlar yaşadı. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
DEV DERBİDE BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE VİDA VE OZAN TUFAN'IN KARŞILIKLI GOLLERİYLE 1-1 BERABERE KALDI!
SAVUNMA, ORTA SAHA VE HÜCUM KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK PELKAS GERÇEK YERİNDE 10 NUMARADA
Teknik direktör Erol Bulut Beşiktaş derbisinde savunma, orta saha ve hücum kurgusunda değişikliğe gitti. Savunmada Caner Erkin ve Nazım Sangare ilk 11'de görev yaparken, orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında merkezde İrfan Can Kahveci oynadı. Yunan yıldız Pelkas ise bu kez gerçek yerinde 10 numarada oynadı.
Kart cezası sona eren Valencia ilk 11'Ie dönerken, orta alanın solunda oynadı. Sarı lacivertli takımda Osayi Samuel ise orta alanın sağında şans buldu. Forvette ise Mame Thiam yedek soyunurken, Samatta ileri uçta görev yaptı.
Teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde G.Birliği maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Gökhan Gönül, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine Nazım Sangare, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Valencia ve Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.
VİDA İLE SAMATTA GOL SAYISINI EŞİTLEDİ!
Erman Toroğlu: Altay'la nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor!
SON DAKİKA: ERSİN DESTANOĞLU'NDAN ALTAY'A TEBRİK!
"Maç bizim lehimizdeydi. Çok iyi mücadele ettik. Altay'ı da tebrik ederim çok iyi kurtarışlar yaptı. İyi gidiyoruz. Her şey lehimize. Oynadığımız futbol bu ligin üstünde. Avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı kullanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."
SZALAİ: TAKIMLA GURUR DUYUYORUM!
'Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Savaşmaya devam edeceğiz, son dakikaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarlar desteklerini her zaman gösteriyorlar, şampiyonluğu elde etmek için elimizden geleni yapacağız!'
WELİNTON: KÖTÜ SON DEĞİL!
'Baktığımız zaman pozisyon üstünlüğü olan takım bizdik. Galibiyeti hak ettik diyebiliriz ama 1 puan kazandık bu da bizim için kötü son değil.'
LUİZ GUSTAVO'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI!
'Özellikle orta sahada çok kaliteli isimlerimiz var, kimin oynadığı önemli değil. Biz takımı düşünmeliyiz. Şimdi bizim yapmamız gereken inanmak ve savaşmaya devam etmek. Ben hala şampiyonluğun ortada olduğunu düşünüyorum.'
EROL BULUT'TAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMASI! 'GEÇMİŞ YILLARDA...'
'Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da önemliydi bu maç da önemli. Rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. Geçmiş yıllarda neler olduğunu yaşadık gördük, her şey olabilir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmamızı ona göre yaptık.
Geçen haftaya baktığımızda tek kale gibi bir maç oynadık. Rakip korner atmadan ilk yarıyı golle kapattı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, inşallah bugün değerlendiririz.'
SERGEN YALÇIN: KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ!
Bizim için çok önemli bir maç. Hem derbi hem de iki taraf da maçtan farklı hikayeler bekliyor. Derbi maçları kolay olmaz, üç ihtimale açık maçlardır. Bu hafta bir lig bir kupa iki ağır maç oynadık. Gökhan Töre hariç eksiğimiz yok, kendi sahamızda kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Oyuncularımız birbirlerini seviyor, diyalogları iyi. Hazırlık olarak diğer maçlardan bir farkı yok. İki takımın bundan sonraki lige bakış açısını etkileyecek bir maç. Diğer rakiplerimizin biraz önündeyiz ama bu hiçbir zaman avantaj değil. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Vodafone Park'ta tribünler dikkat çekti.