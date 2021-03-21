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Giriş Tarihi: 21.3.2021 21:15 Son Güncelleme: 21.3.2021 21:19

Son dakika: Derbide sahanın yıldızı !

Son dakika: Derbide sahanın yıldızı Altay Bayındır!

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında ligin kaderini belirlemesi beklenen -Fenerbahçe derbisi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın son dakikaları müthiş bir heyecana ortak olurken kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan , 90 dakika boyunca toplamda 6 kurtarış yaparak siyah-beyazlı takımın ataklarını tek başına savuşturdu.

Süper Lig'in 31. haftası müthiş bir heyecana sahne olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. 90 dakika boyunca iki takımında karşılıklı ataklarıyla ve bulunan pozisyonlara futbolseverlerin diken üstünde izlediği mücadele, Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe tarafından maçın yıldızlarından birisi kaleci Altay Bayındır oldu. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutarak oyuna ortak eden Altay, 90 dakika boyunca toplamda 6 kurtarış yaparak maçın yıldızı haline geldi.

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olan Altay Bayındır, o dönemde performansıyla çokça eleştirilirken birçok yorumcu tarafından büyük takım kalecisi olmadığı savunuluyordu.

Bu sezon ise performansıyla Fenerbahçe'yi yarışta tutan oyunculardan olan Altay, birçok maçta takımının puan kazanmasındaki en önemli etkenlerden birisi olmuştu. Beşiktaş derbisinde de takımına 1 puanı getiren isim olağanüstü performansıyla Altay Bayındır oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Altay Bayındır, son düdüğün ardından bir süre sahada kalarak büyük üzüntü yaşadı.

İşte Altay Bayındır'ın o anları:

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Son dakika: Derbide sahanın yıldızı Altay Bayındır!
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