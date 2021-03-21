Son dakika: Derbide sahanın yıldızı Altay Bayındır!

Bu sezon ise performansıyla Fenerbahçe'yi yarışta tutan oyunculardan olan Altay, birçok maçta takımının puan kazanmasındaki en önemli etkenlerden birisi olmuştu. Beşiktaş derbisinde de takımına 1 puanı getiren isim olağanüstü performansıyla Altay Bayındır oldu.