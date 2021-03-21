Son dakika: Dikkat çeken detay! Sergen Yalçın ve Ozan Tufan...

Öte yandan Tufan, Fenerbahçe'ye döndükten sonra da Yalçın'ın kendisi için yaptıklarını unutmamıştı. Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam!