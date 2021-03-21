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Giriş Tarihi: 21.3.2021 20:35 Son Güncelleme: 21.3.2021 20:43

Son dakika: 'u istifaya çağırdı!

Son dakika: Serhat Akın Erol Bulut'u istifaya çağırdı!

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında karşı karşıya gelen - şampiyonluk yarışı için kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performans yine eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu , 'u yine istifaya çağırdı. Serhat Akın, "Sezon bitti oyuncu değiştirmesini hala beceremeyen bir hoca yazık! Buna müsaade eden ve hocamızın arkasındayız diyen herkes istifa etmeli" açıklamasını yaptı.

Derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş'a karşı 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin performansı sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'nin yediği golden sonra eski futbolcu Serhat Akın flaş bir paylaşımda bulundu.

SERHAT AKIN'DAN EROL BULUT'A YİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Erol Bulut'un ortaya koyduğu performans sonrası sert eleştirilerde bulundu. Serhat Akın, "Sezon bitti oyuncu değiştirmesini hala beceremeyen bir hoca yazık! Taktik yok ruh yok hırs yok nasıl Fenerbahçe bu anlamadım!!! Buna müsaade eden ve hocamızın arkasındayız diyen herkes istifa etmeli." diyerek Erol Bulut ve ona destek çıkanları istifaya çağırdı.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede dikkat çeken bir detay vardı. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasında da tribünler taraftar vardı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde sağlık çalışanlarının olduğu açıklanmış ancak bu uygulamaya büyük tepkiler gelmişti. Vodafone Park'a taraftar alınması da sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

ERMAN TOROĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki hücum etkinliklerinin etkisiz olduğunu öne süren Erman Toroğlu, şöyle konuştu:

"Oyun rahat oynanıyor gibi gözüküyor. Sergen'de Erol'da baya gergin duruyor. Beşiktaş orta sahasında Ljajic var, Atiba ve Josef topu pek taşıyamıyor. Beşiktaş dolayısıyla fazla geriye geldi ve hücum gücü düştü."

Beşiktaş şu ana kadar ki maçlar içerisinde en etkisiz hücum performansını sergiledi. Beşiktaşlı oyuncular rakipten topu çalıyorlar ancak topu hemen rakibe geri veriyor. Maçtan önce konuştuğumuz gibi bu işkenceyi çekeceğiz. Bir gol olduktan sonra heyecan artacak."

"HAKEM İYİ YÖNETİYOR"

İlk yarı boyunca hakem Halil Umut Meler'in iyi bir yönetim ortaya koyduğunu savunan Toroğlu, Bu tip maçlarda eski hakemler sürekli düdük çalıp keserdi. Halil Umut Meler oyunu oynatıyor. Hakemin hata oranı az. İlk yarıda hakemin oyun anlayışı iyi. Türk hakemlerinden biraz daha farklı, oynatmaya çalışıyor." diye konuştu.

SERDAR AZİZ'E SERT TEPKİ

İşte Erman Toroğlu'nun Serdar Aziz'e tepki gösterdiği sözler:

"15. dakikada Serdar Aziz krampon değiştirmeye geldi. İnanamadım buna. O sırada gol olsa ne yapacaksın? Isınmaya çıktığında bütün teçhizatlarına bakman lazım."

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Son dakika: Serhat Akın Erol Bulut'u istifaya çağırdı!
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