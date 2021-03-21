Son dakika: Serhat Akın Erol Bulut'u istifaya çağırdı!

ERMAN TOROĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki hücum etkinliklerinin etkisiz olduğunu öne süren Erman Toroğlu, şöyle konuştu:

"Oyun rahat oynanıyor gibi gözüküyor. Sergen'de Erol'da baya gergin duruyor. Beşiktaş orta sahasında Ljajic var, Atiba ve Josef topu pek taşıyamıyor. Beşiktaş dolayısıyla fazla geriye geldi ve hücum gücü düştü."

Beşiktaş şu ana kadar ki maçlar içerisinde en etkisiz hücum performansını sergiledi. Beşiktaşlı oyuncular rakipten topu çalıyorlar ancak topu hemen rakibe geri veriyor. Maçtan önce konuştuğumuz gibi bu işkenceyi çekeceğiz. Bir gol olduktan sonra heyecan artacak."

"HAKEM İYİ YÖNETİYOR"

İlk yarı boyunca hakem Halil Umut Meler'in iyi bir yönetim ortaya koyduğunu savunan Toroğlu, Bu tip maçlarda eski hakemler sürekli düdük çalıp keserdi. Halil Umut Meler oyunu oynatıyor. Hakemin hata oranı az. İlk yarıda hakemin oyun anlayışı iyi. Türk hakemlerinden biraz daha farklı, oynatmaya çalışıyor." diye konuştu.

SERDAR AZİZ'E SERT TEPKİ

İşte Erman Toroğlu'nun Serdar Aziz'e tepki gösterdiği sözler:

"15. dakikada Serdar Aziz krampon değiştirmeye geldi. İnanamadım buna. O sırada gol olsa ne yapacaksın? Isınmaya çıktığında bütün teçhizatlarına bakman lazım."