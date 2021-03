TFF 1. Lig'in "ağabeyi" İbrahim Öztürk: Türkiye'deki 'yaşlı' sistemini kırmak istiyorum

HER TAKIMDA ŞAMPİYONLUĞU VAR

İbrahim Öztürk, kariyerinde gittiği hemen hemen her takımda şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Altay'da Süper Lig'e çıkıp kariyerimi taçlandırmak istiyorum. Her takımda yakaladığım başarının bir hikayesi var, hepsinin geçmişi farklı" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye çok sayıda üst düzey futbolcunun geldiğini kaydeden İbrahim Öztürk, "Çok iyi forvetler vardı. Ben bu süreçte başarılı oldum. Bu bizim için ayrı bir mutluluk. Bir takım oyunu, bireysel olarak değil. Birbirimizi ne kadar desteklersek, ne kadar birbirimize yardımcı olursak birlikte başarıya gidebiliyoruz" diye konuştu.

Şu anda futbolculuk kariyeri için bir sınır belirlemediğini aktaran Öztürk, "İnşallah burada şampiyon olacağız. Süreç ne gösterir bilmiyorum. Türk futbolunda belli düşünceler oluyor, transfer dönemleri gelince yaşa bakma olayları oluyor. Bu şeyi kırarsak duruma göre hareket edeceğim diyebilirim ama futbolculuk kariyerimi tamamladıktan sonra futbolun içinde devam etmek istiyorum. Görev ne olursa olsun. Belli bir yılımızı verdik, belli bir düzeyde maç oynadık. Bu tecrübelerimizi bırakıp gitmek olmaz. Çünkü sevdiğimiz bir iş. Kazandıklarımızı yeni nesle vermek de bize düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.