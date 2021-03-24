Kartal’ın Henry ısrarı

Siyah-beyazlı yönetimin, yaz transfer döneminde Leuven’in kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi. Scout ekibi, Belçika temsilcisinde 30 maçta 20 gol atan 26 yaşındaki santrforun tüm maçlarını izlerken takibe devam ediyo
Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve gurbetçilerin yanı sıra yabancı listesini de oluşturan siyah-beyazlılar, tüm isimleri yakından takip ediyor. Kartal'ın Belçika'da Leuven forması giyenThomas Henry için ısrarcı olduğu, yaz döneminde yeniden kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi. Devre arası 26 yaşındaki golcünün kulübüne 1.5 yılkiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonluteklif yapılmış ancak olumsuz yanıt alınmıştı.
LARİN'DEN GELECEK BONSERVİSE GÜVENİYOR
BU sezon takımıyla çıktığı 30 resmi maçta20 gol atıp 6 da asist yapan Fransız santrforulisteden çıkarmayan siyah-beyazlılarınoyuncuyu izlemeye devam ettiğikaydedildi. Yaz döneminde Cyle Larin'iyüksek bonservis bedeliyle Avrupa'yagöndermeyi planlayan Beşiktaş, Henry'ninperformansını bu şekilde sürdürmesihalinde mutlak olarak bir kez dahaBelçika kulübüyle masaya oturacak.
THOMAS HENRY KİMDİR?
Thomas Henry, futbol kariyerine Fransız ekibi Beauvais'te başladı. Sırasıyla Frejus-St.Raph, Nantes, Chambly, Tubize ve Leuven formaları giydi. Belçika ekibi Leuven'e 17 Ocak 2019'da imza atan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 72 maça çıkarken 41 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
'YARIŞA ODAKLANDIM'
BEŞIKTAŞ'IN Sporting'den kiraladığı Rosier, beIN Sports France kanalına konuştu. F.Bahçe derbisinde alınan 1 puanla şampiyonluk yarışında hâlâ önde olduklarını belirten tecrübeli sağ bek, "G.Saray'ın3 puan önündeyiz. Heyecanlıve keyifli bir şampiyonlukyarışının içindeyiz" derken geleceği ile ilgili de şunları söyledi: "Henüz karar vermedim.Ama Portekiz'e dönmeyidüşünmüyorum. Şimdilikkeyifli geçen yarışa odaklanmışdurumdayım."
GHEZZAL'DAN YALÇIN'A ÖVGÜ
BEŞİKTAŞ'IN asist makinesi (13) Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında Beşiktaş ve hocası Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli oyuncu, "Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler yolunda gidiyor. Beşiktaş, bana yenidenoynama fırsatı verdi. Sergen Yalçın öz güvenimi yeniden kazandırdı. Kendimi buldum. Böyle devam etmeyi umuyorum" dedi.