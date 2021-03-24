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Giriş Tarihi: 24.3.2021

Kartal’ın Henry ısrarı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın Henry ısrarı

Siyah-beyazlı yönetimin, yaz transfer döneminde Leuven’in kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi. Scout ekibi, temsilcisinde 30 maçta 20 gol atan 26 yaşındaki santrforun tüm maçlarını izlerken takibe devam ediyo

Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve gurbetçilerin yanı sıra yabancı listesini de oluşturan siyah-beyazlılar, tüm isimleri yakından takip ediyor. Kartal'ın Belçika'da Leuven forması giyen Thomas Henry için ısrarcı olduğu, yaz döneminde yeniden kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi. Devre arası 26 yaşındaki golcünün kulübüne 1.5 yıl kiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapılmış ancak olumsuz yanıt alınmıştı.

LARİN'DEN GELECEK BONSERVİSE GÜVENİYOR
BU sezon takımıyla çıktığı 30 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Fransız santrforu listeden çıkarmayan siyah-beyazlıların oyuncuyu izlemeye devam ettiği kaydedildi. Yaz döneminde Cyle Larin'i yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya göndermeyi planlayan Beşiktaş, Henry'nin performansını bu şekilde sürdürmesi halinde mutlak olarak bir kez daha Belçika kulübüyle masaya oturacak.

THOMAS HENRY KİMDİR?
Thomas Henry, futbol kariyerine Fransız ekibi Beauvais'te başladı. Sırasıyla Frejus-St.Raph, Nantes, Chambly, Tubize ve Leuven formaları giydi. Belçika ekibi Leuven'e 17 Ocak 2019'da imza atan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 72 maça çıkarken 41 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

'YARIŞA ODAKLANDIM'
BEŞIKTAŞ'IN Sporting'den kiraladığı Rosier, beIN Sports France kanalına konuştu. F.Bahçe derbisinde alınan 1 puanla şampiyonluk yarışında hâlâ önde olduklarını belirten tecrübeli sağ bek, "G.Saray'ın 3 puan önündeyiz. Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz" derken geleceği ile ilgili de şunları söyledi: "Henüz karar vermedim. Ama Portekiz'e dönmeyi düşünmüyorum. Şimdilik keyifli geçen yarışa odaklanmış durumdayım."

GHEZZAL'DAN YALÇIN'A ÖVGÜ
BEŞİKTAŞ'IN asist makinesi (13) Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında Beşiktaş ve hocası Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli oyuncu, "Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler yolunda gidiyor. Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi. Sergen Yalçın öz güvenimi yeniden kazandırdı. Kendimi buldum. Böyle devam etmeyi umuyorum" dedi.

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Kartal’ın Henry ısrarı
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