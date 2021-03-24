Kartal’ın Henry ısrarı

Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve gurbetçilerin yanı sıra yabancı listesini de oluşturan siyah-beyazlılar, tüm isimleri yakından takip ediyor. Kartal'ınyaz döneminde yeniden kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi. Devre arası 26 yaşındaki golcünün kulübüneancak olumsuz yanıt alınmıştı.BU sezon takımıyla çıktığıyapan Fransız santrforulisteden çıkarmayan siyah-beyazlılarınoyuncuyu izlemeye devam ettiğikaydedildi.Beşiktaş, Henry'ninperformansını bu şekilde sürdürmesihalinde mutlak olarakThomas Henry, futbol kariyerine Fransız ekibi Beauvais'te başladı. Sırasıyla Frejus-St.Raph, Nantes, Chambly, Tubize ve Leuven formaları giydi. Belçika ekibi Leuven'e 17 Ocak 2019'da imza atan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 72 maça çıkarken 41 gol, 11 asistlik performans sergiledi.BEŞIKTAŞ'IN Sporting'den kiraladığı Rosier, beIN Sports France kanalına konuştu. F.Bahçe derbisinde alınan 1 puanla şampiyonluk yarışında hâlâ önde olduklarını belirten tecrübeli sağ bek,derken geleceği ile ilgili de şunları söyledi: "BEŞİKTAŞ'IN asist makinesi (13) Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında Beşiktaş ve hocası Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli oyuncu, "Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler yolunda gidiyor.Sergen Yalçın öz güvenimi yeniden kazandırdı.Böyle devam etmeyi umuyorum" dedi.