Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Şenol Güneş'in kritik tercihi: Türkiye Hollanda maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler! (Altay mı Uğurcan mı?)
Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:28 Son Güncelleme: 24.3.2021 11:32

SON DAKİKA: 'in kritik tercihi: maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler! (Altay mı Uğurcan mı?)

SON DAKİKA: Şenol Güneş'in kritik tercihi: Türkiye Hollanda maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler! Altay mı Uğurcan mı?

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımımızın yolculuğu başlıyor. 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için zorlu rakiplerle mücadelede edecek olan milliler, ilk sınavına bu akşam karşısında çıkacak. Eleme grubuna iyi başlamak isteyen 'in öğrencileri, Hollanda'dan sonra Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde Şenol Güneş'in kimlere şans vereceği merak edilirken, kalede mı yoksa 'ın mı oynayacağı da netleşmeye başladı. İşte -Hollanda müsabakası öncesi son bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Son dakika... Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor... A Milli Takımımız G Grubu'nda Hollanda'yı konuk ederek açılışı yaparken gruptaki diğer maçta ise Cebelitarık-Norveç, Letonya-Karadağ karşılaşmaları oynanacak.

Avrupa elemeleri ayağında 10 grupta 55 takımın yapacağı mücadelede lider takımlar direkt turnuva vizesini alacak. 10 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceli iki takımın oynayacağı playoff sonrasında ise 3 takım daha kupaya katılım hakkı kazanacak. Türkiye, bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya geldi... İlk olarak 1958'de başlayan mücadelede Ay-yıldızlılar 3 kez kazanırken, 5 mücadele ise Portakalların üstünlüğü ile tamamlandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası yolunda ilk maçın çok kritik olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, sportif başarıya ihtiyaç olduğunu ve bunu da iyi futbolla başarmak istediklerinin altını çizdi. Dün Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, hayali olan Dünya Kupası'nı oyuncularına da aşıladığını belirtti.

GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE...

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Bu zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var. Belki üst seviyedeki organizasyonlara üst üste katılamadık ama belki bu sefer olacaktır, buna hazırlıklı olmalıyız. Eldeki şartlar içinde en iyisini yapmak için buradayız. Hayalimizdeki hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Hayallerimizi oyuncularımızla paylaştık, bunu ortak akıl yaptık. Çok güçlü bir rakip ile oynayacağız. Saha içinde futbolun tüm güzelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu halimizle Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine katılmışsak bunu sürekli hale getirmek için daha yetenekli isimler yetiştirmeliyiz. Başarıyı da başarısızlığı da gördük.

"KEYİF ALAN TAKIM İSTİYORUZ"

"Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. Keyif alan ve bunu da rakibe kabul ettiren bir takım istiyoruz. Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..."

GÜNEŞ 71. SINAVINDA

Teknik direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam 50 resmi, 20 özel maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 33 galibiyet ve 20 beraberlik alırken 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.

KALE UĞURCAN'A EMANET

Açılış maçında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok merak edilen tercihi ise kalede olacak. Formda olan iki kalecimiz Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında, deneyimli teknik adamın tercihini Trabzonsporlu oyuncudan yana kullanması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Merih Demiral kadroda bulunsa da riske edilmeyecek ve stoperde Çağlar ile Ozan Kabak birlikte ter dökecek.

MUHTEMEL 11'LER...

TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Ozan Kabak, Çağlar, Zeki, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

HOLLANDA: Cillessen, Dumfries, Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Depay, Berghuis, Luuk De Jong

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Hollanda maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

KİMSEDEN KORKMUYORUZ

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu atmosferi özlediklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "İnşallah yeni golcüler ve önemli oyuncular gelir. Sakatlığım tamamen geçti, Hollanda'yı da iyi analiz ettik ve 3 puanla başlamak istiyoruz. Hayalimiz, Dünya Kupası'na katılabilmek" dedi. G.Saray'ın Norveçli oyuncusu Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Burak, "Haaland üst düzey bir oyuncu ama bizim defansımız da üst düzey. Biz kimseden korkmuyoruz, güvenimiz tam" yorumunu yaptı.

İRFAN CAN VE NAZIM KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım, bugün oynayacağı Hollanda maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.

OLİMPİYAT STADI'NDA 'FİNAL' DENEMESİ VAR

Bu sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, yenilenen yapısı ile bir kez daha görücüye çıkıyor. Stadın birçok kısmı yenilenirken bugünkü maç için de çok sayıda önlem alındı. Stat yakınına, daha önceden kayıt yaptırılmayan araçların alınmayacağı, isim listesinde olmayan kişilerin de stat çevresine gelmesinin mümkün olmayacağı öğrenildi.

İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN İLK ÜÇ MAÇI

BUGÜN: 20.00 Türkiye-Hollanda (Atatürk Olimpiyat)
27 MART CUMARTESI: 20.00 Norveç-Türkiye (La Rosaleda-Malaga)
30 MART SALI: 21.45 Türkiye-Letonya (Atatürk Olimpiyat)

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? Son dakika 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
Dün akşam Survivor'da elenen isim izleyenleri şoke etti! Survivor’da kim elendi ve kim gitti? (23 Mart 2021 SMS sıralaması)
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
SON DAKİKA | İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
SON DAKİKA HABER | Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Aile SABAH'a konuştu
Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! İşte yeni teknik direktör adayı...
MEB'den son dakika sınav kararı! Liselerde yüz yüze sınav ve erteleme kararları açıklandı!
SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Şenol Güneş'in kritik tercihi: Türkiye Hollanda maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler! (Altay mı Uğurcan mı?)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA