SON DAKİKA: Şenol Güneş'in kritik tercihi: Türkiye Hollanda maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler! (Altay mı Uğurcan mı?)

Son dakika... Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor... A Milli Takımımız G Grubu'nda Hollanda'yı konuk ederek açılışı yaparken gruptaki diğer maçta ise Cebelitarık-Norveç, Letonya-Karadağ karşılaşmaları oynanacak.
Avrupa elemeleri ayağında 10 grupta 55 takımın yapacağı mücadelede lider takımlar direkt turnuva vizesini alacak. 10 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceli iki takımın oynayacağı playoff sonrasında ise 3 takım daha kupaya katılım hakkı kazanacak. Türkiye, bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya geldi... İlk olarak 1958'de başlayan mücadelede Ay-yıldızlılar 3 kez kazanırken, 5 mücadele ise Portakalların üstünlüğü ile tamamlandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası yolunda ilk maçın çok kritik olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, sportif başarıya ihtiyaç olduğunu ve bunu da iyi futbolla başarmak istediklerinin altını çizdi. Dün Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, hayali olan Dünya Kupası'nı oyuncularına da aşıladığını belirtti.
GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE...
"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
"Bu zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var. Belki üst seviyedeki organizasyonlara üst üste katılamadık ama belki bu sefer olacaktır, buna hazırlıklı olmalıyız. Eldeki şartlar içinde en iyisini yapmak için buradayız. Hayalimizdeki hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Hayallerimizi oyuncularımızla paylaştık, bunu ortak akıl yaptık. Çok güçlü bir rakip ile oynayacağız. Saha içinde futbolun tüm güzelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu halimizle Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine katılmışsak bunu sürekli hale getirmek için daha yetenekli isimler yetiştirmeliyiz. Başarıyı da başarısızlığı da gördük.
"KEYİF ALAN TAKIM İSTİYORUZ"
"Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. Keyif alan ve bunu da rakibe kabul ettiren bir takım istiyoruz. Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..."
GÜNEŞ 71. SINAVINDA
Teknik direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam 50 resmi, 20 özel maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 33 galibiyet ve 20 beraberlik alırken 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.
KALE UĞURCAN'A EMANET
Açılış maçında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok merak edilen tercihi ise kalede olacak. Formda olan iki kalecimiz Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında, deneyimli teknik adamın tercihini Trabzonsporlu oyuncudan yana kullanması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Merih Demiral kadroda bulunsa da riske edilmeyecek ve stoperde Çağlar ile Ozan Kabak birlikte ter dökecek.
MUHTEMEL 11'LER...
TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Ozan Kabak, Çağlar, Zeki, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
HOLLANDA: Cillessen, Dumfries, Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Depay, Berghuis, Luuk De Jong
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Hollanda maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
KİMSEDEN KORKMUYORUZ
A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu atmosferi özlediklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "İnşallah yeni golcüler ve önemli oyuncular gelir. Sakatlığım tamamen geçti, Hollanda'yı da iyi analiz ettik ve 3 puanla başlamak istiyoruz. Hayalimiz, Dünya Kupası'na katılabilmek" dedi. G.Saray'ın Norveçli oyuncusu Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Burak, "Haaland üst düzey bir oyuncu ama bizim defansımız da üst düzey. Biz kimseden korkmuyoruz, güvenimiz tam" yorumunu yaptı.
İRFAN CAN VE NAZIM KADRODAN ÇIKARTILDI
A Milli Takım, bugün oynayacağı Hollanda maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.
OLİMPİYAT STADI'NDA 'FİNAL' DENEMESİ VAR
Bu sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, yenilenen yapısı ile bir kez daha görücüye çıkıyor. Stadın birçok kısmı yenilenirken bugünkü maç için de çok sayıda önlem alındı. Stat yakınına, daha önceden kayıt yaptırılmayan araçların alınmayacağı, isim listesinde olmayan kişilerin de stat çevresine gelmesinin mümkün olmayacağı öğrenildi.
İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN İLK ÜÇ MAÇI
BUGÜN: 20.00 Türkiye-Hollanda (Atatürk Olimpiyat)
27 MART CUMARTESI: 20.00 Norveç-Türkiye (La Rosaleda-Malaga)
30 MART SALI: 21.45 Türkiye-Letonya (Atatürk Olimpiyat)