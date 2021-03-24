SON DAKİKA: Şenol Güneş'in kritik tercihi: Türkiye Hollanda maçı öncesi muhtemel ilk 11'ler! (Altay mı Uğurcan mı?)

"KEYİF ALAN TAKIM İSTİYORUZ"



"Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. Keyif alan ve bunu da rakibe kabul ettiren bir takım istiyoruz. Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..."

GÜNEŞ 71. SINAVINDA



Teknik direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam 50 resmi, 20 özel maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 33 galibiyet ve 20 beraberlik alırken 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.