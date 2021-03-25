Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atiba&Larin alev alev!
Giriş Tarihi: 25.3.2021

Atiba&Larin alev alev!

Atiba&Larin alev alev!

’nın teknik direktörü Herdman, ’ın iki oyuncusuna da övgüler yağdırdı

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, uzun bir aranın ardından milli takıma çağırdığı Atiba ve Larin'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Herdman, 38 yaşındaki Atiba için, "Her zaman takımınızda olmasını isteyeceğiniz bir futbolcu. Sessiz, mütevazı bir lider ancak onun etrafınızda olduğunu bilirsiniz. Olmadığında da eksikliğini hissedersiniz. Beşiktaş için de gerçekten alev alev yanan bir performansı var" dedi. Larin'in de büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Herdman, "Belki kariyerinde ilk kez, iki oyuncu tarafından marke edildiğini düşünmesine gerek yok. Şimdi içgüdülerini kullanarak boşlukları buluyor ve doğal şekilde kendini gösterebiliyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama yolda!
Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eski Fenerbahçeli kaleci için hamle...
Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması: Bir çözüm yolu bulunabilir
TikTok’ta ‘Beni kurtarın’ diye ağladı! Valiliğin açıklaması herkesi şaşırttı!
Survivor'da sıkı dost olan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'dan şok hamle! Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı birbirlerini tek kalemde sildi
Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!
Telefonda uygulamalar neden açılmıyor, sürekli kapanıyor? Android telefon Google sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası çözümü
Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı hakkında korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten, Sergen Deveci'ye aşkını sosyal medya üzerinden duyurdu!
Son dakika haberi: Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Atiba&Larin alev alev!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA