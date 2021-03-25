Atiba&Larin alev alev!

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, uzun bir aranın ardından milli takıma çağırdığı Atiba ve Larin'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Herdman, 38 yaşındaki Atiba için, "Her zaman takımınızda olmasını isteyeceğiniz bir futbolcu.Olmadığında da eksikliğini hissedersiniz. Beşiktaş için de gerçekten alev alev yanan bir performansı var" dedi. Larin'in de büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Herdman, "Belki kariyerinde ilk kez, iki oyuncu tarafından marke edildiğini düşünmesine gerek yok.diye konuştu.