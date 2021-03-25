Şanlıurfaspor’da galibiyet sevinci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor, yakaladığı galibiyet serisi ile taraftarlarına ligde kalma yolunda büyük umut verdi.
Üst üste maçlarını kazanan Sarı-Yeşilli ekip, deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor'u da 4-0 devirmeyi başardı.
Bu galibiyetle üst sıralara çıkan Şanlıurfaspor taraftarları sevindirdi. Gürses Kılıç idaresindeki takım galibiyet serisine davam etmek için kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına da başladı.
Şanlıurfaspor Vakfı Başkanı Hüseyin Leblebcıoğlu, "Şanlıurfaspor istenen yere gelecektir son haftalarda alınan galibiyetler bizleri sevindirmiştir." dedi.