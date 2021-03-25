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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Trondsen dönüyor

YUNUS EMRE SEL
Trondsen dönüyor

10 Eylül’de çapraz bağları kopan 25 yaşındaki oyuncu, 6.5 ay sonra takımla çalışmalara başlıyor. Anders Trondsen, mücadelesinin ardından maç kadrosuna alınacak

Sezon başında Rosenborg'dan alınan ancak yaşadığı sakatlığın ardından takımdan ayrı kalan Anders Trondsen, milli arada takımla çalışmalara başlıyor. 10 Eylül 2020'deki idmanda sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen 25 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana sahalardan uzak kaldı. 950 bin Euro bonservis karşılığında katıldığı bordo-mavililer ile resmi 1 maça bile çıkamadı. Ameliyatı çok iyi geçen ve sonrasında tedavi programını harfiyen uygulayan Trondsen, geçtiğimiz ay içerisinde Trabzon'a geri dönmüştü. Sakatlığını büyük oranda atlatan ve kendisine iyi bakan Trondsen, Sivas maçı sonrasında kadroya dahil edilecek.

AVCI'NIN AKLI TAKTİKTE!
TRABZONSPOR milli maç arasındaki 4 günlük iznin ardından bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Futbolculara dinlenmeleri için 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı, milli arada oyunculara taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırmayı amaçlıyor.

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Trondsen dönüyor
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