10 finalimiz var

Bordo-mavili takımın Brezilyalı futbolcusu, Brezilya basınına iddialı açıklamalar yaptı. Tatil günlerinde de çalışmalar yapan 25 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yarışından asla vazgeçmediklerini belirterek,Buraya geldiğimde gördüm ki, Trabzonspor'da her şeyi kazanma mantalitesi var. Her zaman kupalar, şampiyonluklar için mücadele ediyoruz. 10 final maçımız var. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.SÜPER Lig'in ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyleAvcı ile bordo-mavililer 11 deplasmanda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.