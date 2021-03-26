10 finalimiz var

“Henüz hiçbir şeyi bırakmadık, Trabzonspor’da her şeyi kazanma mantalitesi var. 10 final maçı oynanacak. Son ana kadar şampiyonluk için mücadeelmizi edeceğiz”
Bordo-mavili takımın Brezilyalı futbolcusu Flavio, Brezilya basınına iddialı açıklamalar yaptı. Tatil günlerinde de çalışmalar yapan 25 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yarışından asla vazgeçmediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın 9 puan gerisindeyizve şampiyonlukyarışından vazgeçmedik.Hiçbir şeyi bırakmadık. Buraya geldiğimde gördüm ki, Trabzonspor'da her şeyi kazanma mantalitesi var. Her zaman kupalar, şampiyonluklar için mücadele ediyoruz. 10 final maçımız var. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AVCI DEPLASMANDA HİÇ KAYBETMEDİ
SÜPER Lig'in ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 11 dış saha karşılaşmasındarakiplerine boyun eğmedi. Avcı ile bordo-mavililer 11 deplasmanda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.