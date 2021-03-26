Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Larin milli takımda da parlıyor! 3 gol birden attı...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın adeta hayat verdiği Cyle Larin fırtınası Kanada'da da devam ediyor. Kanada milli takımının Bermuda ile oynadığı maçta 3 kez rakip ağları sarsan Larin, CONCACAF elemelerinde takımına büyük avantaj sağladı. Larin'in attığı gollerden sonra başarılı oyuncu Twitter'da TT listesine de girdi.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI LARİN MİLLİ TAKIMDA DA ESİYOR!
Bu sezon Süper Lig'de 14 gol atan Cyle Larin, hat-tricklerine devam ediyor. Kanada'nın Bermuda ile oynadığı maçta 90 dakika sahada kalan Larin üç gol birden attı. Karşılaşmanın 19, 27 ve 69. dakikalarında fileleri sarsan Cyle Larin maçın yıldızı oldu!
ATİBA DA 90 DAKİKA OYNADI!
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Kanada'nın Bermuda ile oynadığı karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi. Kanada'nın kalesini de bir dönem Sivasspor'daforma giyen Milan Borjan korudu.
Bayern Münih'in başarılı oyuncusu Alphonso Davies de karşılaşmada 90 dakika forma giydi.