Oh be! Ghezzal iyi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle şov yapan Beşiktaş'ın asist kralı oyuncusu Rachid Ghezzal, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlıların yüreğini ağzına getiren Cezayirli yıldızda korkulan olmadı.Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz da futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada,açıklamasını yaptı.Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ghezzal, Alanyaspor mücadelesinde sahada olacak.Fenerbahçe'de derbi sonrası patlak veren Koronavirüs vakalarının ardından Beşiktaş da harekete geçip milli takımlarda yer almayan futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarını teste sokmuştu. Sonuçların temiz çıktığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.