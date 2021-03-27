Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Milli takımda Ozan Kabak şoku! Norveç maçında...
Giriş Tarihi: 27.3.2021 18:33 Son Güncelleme: 27.3.2021 19:02

Son dakika: Milli takımda Ozan Kabak şoku! Norveç maçında...

Son dakika: Milli takımda Ozan Kabak şoku! Norveç maçında...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın 'nde Norveç ile karşılaşacağı maç öncesinde savunma bölgesinde sorunlar yaşanıyor. ve 'ın Norveç maçında oynayamacağı bilinirken oynaması zor olarak nitelendirilen Ozan Kabak'ta kesin olarak Norveç maçına çıkamayacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da birçok eksik bulunuyor. İlk maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2'de 2 yaparak ilk maçlar sonucunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. İspanya'da oynanacak maç öncesinde savunma bölgesinde yaşanan sorunlar soru işaretleri yarattı.

OZAN KABAK OYNAYAMAYACAK

Maç öncesinde yapılan basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Ozan Kabak'ın durumunu oynaması zor olarak nitelendirmesinin ardından TRT Spor'da verilen son dakika haberine göre, genç stoperin soğuk algınlığı geçirdiği ve Norveç maçında kesin olarak oynayamayacağı belirtildi.

MİLLİ TAKIMIMIZIN İLK 11'İ

"Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
Berat Kandili duası! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler
Berat Kandili mesajları resimli, hadisli, dualı ve ayetli! 2021 Ramazan ayının habercisi Berat Kandili mesajları ve kandil mesajları
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Şaban ayının 15. gecesi anlamlı ve özel Berat Kandili mesajları resimli! 2021 Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı kandil mesajları
Bugün Kandil mi, 27 Mart ne kandili? Berat Kandili ne zaman hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile dini günler takvimi
Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...
Berat Kandili nedir? Berat Kandili gecesinin dinimizdeki yeri, anlamı ve önemi...
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli takımda Ozan Kabak şoku! Norveç maçında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA