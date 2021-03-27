Son dakika: Milli takımda Ozan Kabak şoku! Norveç maçında...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da birçok eksik bulunuyor. İlk maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2'de 2 yaparak ilk maçlar sonucunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. İspanya'da oynanacak maç öncesinde savunma bölgesinde yaşanan sorunlar soru işaretleri yarattı.

OZAN KABAK OYNAYAMAYACAK

Maç öncesinde yapılan basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Ozan Kabak'ın durumunu oynaması zor olarak nitelendirmesinin ardından TRT Spor'da verilen son dakika haberine göre, genç stoperin soğuk algınlığı geçirdiği ve Norveç maçında kesin olarak oynayamayacağı belirtildi.

MİLLİ TAKIMIMIZIN İLK 11'İ

"Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."