‘Sonu güzel olacak’

F.Bahçe'de Erol Bulut'un görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu, 'teknik sorumlu' sıfatıyla dün ilk idmanına çıktı. Çalışma öncesi oyuncularla saha kenarında kısa bir toplantı yapan Belözoğlu, "Son 10 maçın her puanına talip birşekilde idmandan maça, tesisten eve beraberce çalışacağız.Sonunun güzel olacağına buradaki herkesin yürekteninandığına da eminim. İçinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak, eğlenecek şekilde... Birbirine inanan ve güvenen bir takım. 30 hafta buralara getirdik. Erol hoca ve ekibinin de ciddi katkıları var. Ortadabir başarı veya başarısızlık varsa, bir kişiye ya da ekibemal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın inşallah hepimizi, inanıyorum iyi olacak" dedi.
10 MAÇ ONA EMANET!
UEFA A lisansına sahip olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin ligde kalan 10 maçında takımı kenardan yönetecek.