‘Sonu güzel olacak’

Erol Bulut'un görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu, 'teknik sorumlu' sıfatıyla dün ilk idmanına çıktı. Çalışma öncesi oyuncularla saha kenarında kısa bir toplantı yapan Belözoğlu,İçinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak, eğlenecek şekilde... Birbirine inanan ve güvenen bir takım. 30 hafta buralara getirdik. Erol hoca ve ekibinin de ciddi katkıları var.Allah utandırmasın inşallah hepimizi, inanıyorum iyi olacak" dedi.UEFA A lisansına sahip olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin ligde kalan 10 maçında takımı kenardan yönetecek.