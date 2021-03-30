Kayseri ve Çaykur Rize maçlarına çift forvetle çıkan Galatasaray zorlu Hatay deplasmanında eski sistemine dönecek. 4-3-3 dizilişi ile sahaya yayılacak sarı-kırmızılı takımda Onyekuru ve Feghouli kanatlara geçecek, Radamel Falcao- Mostafa Mohamed ikilisinden biri tek forvet olarak görev yapacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçında Falcao'yu ilk 11'de düşündüğü, Mohamed'i yedek soyunduracağı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'ndan yarın dönecek Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milli arada Florya'da idman kaçırmayan Falcao'ya forma verilecek. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Kolombiyalı, idmanlardan sonra özel şut çalışması yapıyor.
MOHAMED YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA
Mısır'ın Kenya ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada 88 dakika sahada kalan Mohamed, asist yapmıştı. Dünkü Komorlar Adaları maçında yedek bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, yarın akşama doğru İstanbul'a gelecek ve Florya'da sadece iki idmana çıktıktan sonra Hatayspor kafilesine dahil edilecek.
FATİH TERİM'E SÜRPRİZ VAR
Bu arada Cumartesi günü Hatay ile karşılaşacak Galatasaray cuma öğleden sonra bu kentin yolunu tutacak. Hatay'da sarı-Kırmızılı ekibi hasretle bekleyen taraftarların özel bir karşılama hazırlığına girdiği ve PFDK'dan ceza alan Fatih Terim'e moral vermek istedikleri öğrenildi.
BOUPENDZA POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan Hatayspor'a golcü futbolcusu Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri'nde Gabon'un Kongo Cumhuriyeti'ni konuk ettiği maçta attığı golle ülkesine 3 puanı getiren Boupendza'nın yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı belirtildi. Boupendza, ligde 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.