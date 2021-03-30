FATİH TERİM'E SÜRPRİZ VAR

Bu arada Cumartesi günü Hatay ile karşılaşacak Galatasaray cuma öğleden sonra bu kentin yolunu tutacak. Hatay'da sarı-Kırmızılı ekibi hasretle bekleyen taraftarların özel bir karşılama hazırlığına girdiği ve PFDK'dan ceza alan Fatih Terim'e moral vermek istedikleri öğrenildi.