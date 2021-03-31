Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Attila Szalai kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 02:06 Son Güncelleme: 1.4.2021 02:07

kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Attila Szalai kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçeli futbolcu ’nin İngiltere basınında çıkan ’nin transfer radarına girdiğiyle ilgili haberler sonrasında hakkındaki detaylar merak edilmeye başlanarak Attila Szalai kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başlandı. Merak edilen Attila Szalai kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından olan Attila Szalai'nin Premier Lig ekibi Leicester City tarafından transfer listesine alındığına ilişkin haberler sonrasında oyuncuyla ilgili detaylar Attila Szalai kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden detaylar araştırılmaya başlandı.

ATTİLA SZALAİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?


Attila Árpád Szalai, Apollon Limasol'da oynamış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuş bir Macar futbolcudur.

Doğum tarihi: 20 Ocak 1998 (22 yıl yaşında), Budapeşte, Macaristan

Boy: 1,92 m

Şu andaki takımları: Fenerbahçe

Katılma tarihleri: 2019 (Apollon Limassol), 2017 (Mezőkövesd-Zsóry), 2015 (SK Rapid Wien II)

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Attila Szalai kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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