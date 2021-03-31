Attila Szalai kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından olan Attila Szalai'nin Premier Lig ekibi Leicester City tarafından transfer listesine alındığına ilişkin haberler sonrasında oyuncuyla ilgili detaylar Attila Szalai kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden detaylar araştırılmaya başlandı.
Attila Árpád Szalai, Apollon Limasol'da oynamış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuş bir Macar futbolcudur.
Doğum tarihi: 20 Ocak 1998 (22 yıl yaşında), Budapeşte, Macaristan
Boy: 1,92 m
Şu andaki takımları: Fenerbahçe
Katılma tarihleri: 2019 (Apollon Limassol), 2017 (Mezőkövesd-Zsóry), 2015 (SK Rapid Wien II)