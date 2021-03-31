Milli takım arasında sakatlanan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Milli takımda corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan'ın haricinde Bosna Hersek U-21 milli takımında sakatlanan Ajdin Hasić de sezonu kapadı. Beşiktaş'a bir kötü haber de Aboubakar'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...