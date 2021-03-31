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Giriş Tarihi: 31.3.2021 16:52

'ın yıldızı sakatlandı! Milli takımdaki sağlık raporu bekleniyor...

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar sakatlandı! Milli takımdaki sağlık raporu bekleniyor...

A Spor ekranlarında Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre 'ın forveti milli takımda sakatlandı. Adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek. MR'a girecek Aboubakar'ın sakatlığının diziyle bir ilgisi bulunmuyor. haberinin ayrıntılarını Sercan Dikme açıkladı!

Milli takım arasında sakatlanan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Milli takımda corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan'ın haricinde Bosna Hersek U-21 milli takımında sakatlanan Ajdin Hasić de sezonu kapadı. Beşiktaş'a bir kötü haber de Aboubakar'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

ABOUBAKAR'IN YARIN MR'I ÇEKİLECEK!

İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları...

'Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlandı! Milli maçta adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın yarın MR'ı çekilecek. Dizindeki sakatlığın nüksetme durumu yok. Aboubakar yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek. MR'ı çekilmeden, Kamerun sağlık heyetinin raporuna bakılmadan bir şey söylemek zor.

'Aboubakar'a çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Problem adalesinde. En kötü ihtimalle Kasımpaşa maçını kaçırabilir.'

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Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar sakatlandı! Milli takımdaki sağlık raporu bekleniyor...
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