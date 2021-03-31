Milli takım arasında sakatlanan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Milli takımda corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan'ın haricinde Bosna Hersek U-21 milli takımında sakatlanan Ajdin Hasić de sezonu kapadı. Beşiktaş'a bir kötü haber de Aboubakar'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
ABOUBAKAR'IN YARIN MR'I ÇEKİLECEK!
İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları...
'Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlandı! Milli maçta adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın yarın MR'ı çekilecek. Dizindeki sakatlığın nüksetme durumu yok. Aboubakar yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek. MR'ı çekilmeden, Kamerun sağlık heyetinin raporuna bakılmadan bir şey söylemek zor.
'Aboubakar'a çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Problem adalesinde. En kötü ihtimalle Kasımpaşa maçını kaçırabilir.'