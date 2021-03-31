Fırtına’da transfer harekâtı

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü Milli Takım’ın 3 oyuncusuna dikti. Listedeki isimler Enis Destan, Kenan Karaman ve Umut Meraş
Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde, milli futbolcular Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var. 18 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken, Ege ekibinin en az 5 milyonTL'lik bir bonservis beklentisi içerisindeolduğu öğrenildi. Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş'ın transferi için henüz hamle yapılmazken, sadece rakamsalaraştırmaların yapıldığı belirtildi. Bordo-mavililer, Fortuna Düsseldorf'lasözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Kenan Karaman için ise oyuncunun menajeriyle önümüzdeki süreçte iletişime geçecek.