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Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:04

Köprücük kemiği kırılan Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

İHA
Köprücük kemiği kırılan Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

'n Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırılan ve operasyon geçiren ’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar’ın 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Alanya'da Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçının 35. dakikasında Gökdeniz Bayrakdar girdiği ikili mücadele sonrası köprücük kemiği kırıldı.

Genç futbolcunun sağlık durumu ile ilgili Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'da "klavikula kırığı" oluştuğu ve Memorial Antalya Hastanesinde operasyona alındığı bildirildi. Futbolcuyu hastanede ziyaret eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldı.

Antalyaspor'un genç yıldızı bu sezon takımına ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 8 gollük katkı sağladı.

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Köprücük kemiği kırılan Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok
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