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Giriş Tarihi: 1.4.2021 17:02 Son Güncelleme: 1.4.2021 17:24

Son dakika: 'den 'a çağrı! 'Tüm Türkiye önünde tartışalım...'

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı! 'Tüm Türkiye önünde tartışalım...'

'den son dakika açıklaması! Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk gerginliği devam ediyor. Sarı lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray ile ister Başkan seviyesinde ister yönetici seviyesinde katılımlarla şampiyonluk konusunu Türkiye önünde tartışmaya davet etti.

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvurunun yankıları devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan gerginlik iki kulüp arasında sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya hesabından 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için Galatasaray'ı tüm Türkiye önünde tartışmaya davet etti.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ÇAĞRI!

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir!

İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

Galatasaray'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi: 'Alçak bir terör örgütü ile kulübümüzün adını sistematik bir şekilde ananlara ufak bir hatırlatma.'

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE MESAJ!

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı! 'Tüm Türkiye önünde tartışalım...'
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