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Giriş Tarihi: 2.4.2021 08:49

Beşiktaş'ta Aboubakar yok sorun var! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?

Beşiktaş'ta Aboubakar yok sorun var! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?

'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde kadro sıkıntısı yaşanıyor. 'un koronavirüse yakalanması, Ghezzal'ın cezalı ve sakat olmasının yanı sıra son olarak Aboubakar'ın da milli takımda sakatlanması planları bozdu. , Paşa maçının 11'ini son antrenmanda netleştirecek.

Süper Lig'de maç eksiği ile en yakın rakibi Galatasaray'ın üç puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kayıpsız geçip yarıştaki avantajını korumak istiyor. Ancak karşılaşma öncesi Aboubakar'ın milli takımda sakatlanması teknik heyetin bütün planlarını altüst etti.

Kamerunlu futbolcu ve karantinada olan Cenk Tosun'un yokluğunda Cyle Larin forvette görev yapacak. En büyük soru işareti ise Larin'den boşalacak kanat aksiyonunda kimin ikinci isim olarak 11'de yer alacağı.

İLK 11 MAÇ GÜNÜ NETLEŞECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın, hem sakat hem de cezalı olan Ghezzal'ın yokluğunda sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Töre'yi sağ kanatta oynatmayı planlıyor.

Bu durumda solda N'Koudou olacak. Gökhan'ın yetişmemesi halinde Adem Ljajic sol kanada, N'Koudou ise sağ kanada geçecek. 10 numara mevkiini ise Oğuzhan Özyakup devralacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i son taktik antrenmanda netlik kazanacak.

ALANYA ZOR, HEDEF ERZURUM

Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Tedavisi için 8 ila 10 günlük süreç gereken Kamerunlu, Kasımpaşa maçında yok. Alanyaspor'a yetişmesi de çok zor olan Aboubakar'ın, BB Erzurumspor mücadelesinde takıma dönmesi hedefleniyor.

25 BİN KİLOMETRE YOL TEPEN LARİN'E EKSTRA İZİN

Beşiktaş ileri uçtaki eksikler nedeniyle Cyle Larin'e can simidi olarak sarıldı. Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gün içerisinde süresi 30 saati bulan yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Bu nedenle oyuncuya ekstra izin verildi. Larin hafif idmanlarla Kasımpaşa maçına kadar dinlendirilecek.

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Beşiktaş'ta Aboubakar yok sorun var! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?
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