Beşiktaş'ta Aboubakar yok sorun var! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?

25 BİN KİLOMETRE YOL TEPEN LARİN'E EKSTRA İZİN

Beşiktaş ileri uçtaki eksikler nedeniyle Cyle Larin'e can simidi olarak sarıldı. Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gün içerisinde süresi 30 saati bulan yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Bu nedenle oyuncuya ekstra izin verildi. Larin hafif idmanlarla Kasımpaşa maçına kadar dinlendirilecek.