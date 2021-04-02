Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ‘1959 öncesi’ gerilimi yükseliyor

HIRSIZ KİM SAYIN CENGİZ?



F.Bahçeli yönetici Metin Sipahioğlu: Sayın Cengiz, 'Hırsızsınız demiyorum ama..' diyor. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? G.Saray'ın o dönem 9-10 şampiyonluğu olsaydı şu ana kadar çoktan kabul edliirdi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki '1959 öncesi şampiyonlukların sayılması' üzerinden süren tartışma alevlendi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçen hafta yaptığı açıklamalara Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu'ndan sert yanıt geldi. Taleplerinde haklı olduğunu vurgulayan Sipahioğlu şunları söyledi:

BU, sonuna kadar haklı olduğumuz bir konuda hak arayışıdır. Ama suyun karşı tarafı, hiçbir zaman için bir haksızlığa uğramadığı için haklı olduğumuz bir davada zamandan bağımsız başvuru yapıp, hak arayışına girişmenin önemini anlayamaz.



ORTADA BÜYÜK BİR YALAN VAR



SAYIN Mustafa Cengiz 'hırsız' ifadesini kullanıyor, 'Hırsızsınız demiyorum ama...' diyor. Ben de size demiyorum ama soruyorum; Biz mi hırsızız siz mi hırsızsınız? Çıkın ve açıklayın! Bu kadar ikiyüzlü, bu kadar işine gelince öyle ama gelmeyince böyle bir yaklaşım olursa biz de bunları sinirlenerek sormakla yükümlüyüz. Galatasaray'ın o dönem 9-10 şampiyonluğu olsaydı bu şampiyonluklar çoktan kabul edilir miydi, edilmez miydi?

GALATASARAY'IN Divan başkan adayı olmuş, öncelerde federasyonumuzda Tahkim Kurulu başkanlığı yapmış Türker Arslan, malum aynı camianın insanı, 'Daha evvel TFF'ye, Tahkim'e başvuru geldi, reddettik' diyor. Galatasaray Başkanı da aynı minvalde açıklama yapıyor. Ortada çok büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir resmi başvuru yapmamıştır. Biz ilk resmi başvurumuzu birkaç hafta önce yaptık.



İLK ŞAMPİYONA 1924'TE



1923 yılında TFF'nin kurulmasından sonra 1924 yılında ilk defa Türkiye'de ulusal bazda bir Türkiye Futbol Şampiyonası düzenlendi. Adı Türkiye Futbol Birinciliği'ydi. Bu lig 1924 ile 1951 yılları arasında oynanıyor. 1935 yılında 22 farklı şehrin takımı bir araya geliyor. Bugün Süper Lig'de bile bu kadar farklı şehrin takımı yok.

İKİNCİ organizasyon Milli Küme... 1937'de başlıyor, 1950'ye kadar yapılıyor. 1959 öncesi yapılan 3. organizasyon Federasyon Kupası. 1956-58 yılları arasında iki kez yapılıyor, ikisini de Beşiktaş kazanıyor ki Beşiktaş'ın bu şampiyonlukları haklı bir şekilde bugün sayılmıştır. Beşiktaş'ın yıldız hesabına katılmıştır.



ÇÜNKÜ HİÇ İŞLERİNE GELMEYECEK



Dünyanın her tarafında baz alınan iki şey vardır; ülke federasyonu kurulmuş mu ve ülke federasyonu tarafından oynatılıp ulusal olarak gerçekleşmiş mi? Sadece bu iki kritere bakarlar.

Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın hiç işine gelmeyeceği için her türlü lobilerini yaparak bu şampiyonlukları saydırtmamayı başardılar.

Galatasaray'ın 1923-1951 arası 1 tane şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin 9... Beşiktaş'ın Federasyon Kupası'ndan aldıkları o sayılan iki şampiyonluk dışında 5 şampiyonluğu daha var.



GELIN, GS TV'DE TARTIŞALIM!



F.BAHÇE Kulübü, G.Saray'a çağrıda bulundu. Yayınlanan mesajda, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarına dair kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan G.Saray'a açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" ifadesi kullanıldı.

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GERİ KALMANIN ÇARESİZLİĞİ!



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi. Başarısızlıkları örtmek için TFF'ye başvuru yapıldı

Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'nun sözleri sonrası Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kulüp televizyonunda konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

SAHADAKİ başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar F.Bahçe'yi bu noktaya getirdi. G.Saray, son 3 yılda F.Bahçe'ye karşı hiç yenilmedi. Bunu örtmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yapıldı.

1923/24 yılındaki oynanan bir oyunu, 1932/33'teki bir müsabakayı, 2021'de şu an uygulanan ligin kurallarına göre 90 yıl evveline giderek şampiyon ilan edilmesi konusunda bir başvuru. TFF'nin bir Beşiktaş kararı var. Türkiye, ulusal bir lige, bugünkü anlamda oynanan ve kuralları olan bir lige 1959'dan sonra kavuştu.

ANAYASANIN 59. maddesine 2011'de 3. bir fıkra eklendi. Spor federasyonları üzerine Tahkim öngörüldü . Tahkim'de karara bağlandıktan sonra yeniden başvuru yapılamaz.

DIĞER bir karar daha var. 2012'de Beşiktaş'ın şampiyonluklarıyla ilgili bir talep var. Orada ilgi çekici bir ifade var hükümde. 1956-57-58 öncesindeki şampiyonlukların ulusal bir lig statüsünde olmayacağı ve kabul edilemeyeceği söylenmiş.

REKABETTE geri kalmanın çaresizliği. 3 yıl içinde bir beklenti oluşmuştu aslında. Rekabette kalite olacak, futbola kalite gelecek dedik ama tam tersi oldu. Saha dışı olaylar daha fazla konuşulmaya başlandı.



TÜRKER ARSLAN: DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİK



Yayına telefonla katılan Türker Arslan şöyle konuştu: "Ben 15 seneden fazla Tahkim Kurulu'nda görev yaptım. 15 sene başkandım. Haluk Ulusoy döneminde bir müracaat yapıldı, biz de onayladık. Fenerbahçe'nin talebini reddettik. Bu durum TFF'nin arşivindedir. Sorumluluk içindeki TFF bunu ortaya çıkarmalıdır. Tahkim Kurulu'nun kararı ortadayken yeni bir delil olmadan yeniden gündeme getirilemez. Ben 12 sene de CAS hakemliği yaptım. Türkiye'nin tek hakemiydim 2 dönem boyunca. Taraflı / tarafsız olup olmadığımı Metin Sipahioğlu denen arkadaş bir araştırsın. Belki bu sözlerini ortadan kaldırır."



MELİH ŞABANOĞLU: TAHKİM KARARI VAR



Yayında yer alan spor tarihçisi Melih Şabanoğlu da, "Tahkim kararı var. Bu reddedilmiştir. Tahkim'in bu kararı varken, '1959 öncesinde şampiyonluklar var' diyemeyiz. Nasıl bir toplum mühendisliği var, bu konuda da bir kupa mühendisliği yapıyorlar. İlk argüman, 1959 öncesi yok sayılıyor deniyor. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1953'te kazandığı bir kupa var. Hemen amatör profesyonel ayrımı deniyor. 1959 öncesini sayıyorsak, bunu niye saymıyoruz? 1951 yılının son döneminde, dönemin TFF'si profesyonelliği ortaya koyunca tüm futbolcular bir anda profesyonel olmadı" diye konuştu.

