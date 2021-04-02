Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Galatasaray ve Ali Koç açıklaması! "1959 öncesi şampiyonluklar..."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında kurulmuş. O günden bu yana Türk sporunu incelemek ve karar vermek onların yetkisinde. Bütün takımlarla ilgili bu kararı verip tasdik etmeli. Kulüplerde bununla ilgili düşüncelerini federasyonla paylaşmalı. Federasyonun bu şampiyonlukları kim olursa olsun tasdik etmesi lazım.

FENERBAHÇE'DEN AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden bir mesaj yayımlayarak Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! İşte o sözler...