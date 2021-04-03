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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:29 Son Güncelleme: 3.4.2021 14:30

Boupendza maçında oynayacak mı? açıkladı!

AA
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı? Hatayspor açıkladı!

Son dakika... Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam , 'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılı takımda birçok futbolcu bu akşam forma giyemeyecek. Hatayspor cephesinde ise yıldız golcü 'nın durumu merak ediliyor. Koronavirüs testine giren Gabonlu forvetin forma giyip giyemeyeceği ilerleyen saatlerde belli olacak. Hatayspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza Galatasaray maçında oynamayacağına yönelik çıkan iddialara cevap verdi.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve bugünkü Galatasaray maçında oynamayacağı iddialarına ilişkin, "Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz." dedi.

Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı maçlarının ardından dün Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Boupendza'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Vardı, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları kesinlikle akredite olduğunuz yerden test istiyor. Dolayısıyla dün itibarıyla geldiği için testinde bir şey yok. Elimizde de belgelerimiz var. Uluslararası akredite olan yerde test yapıldı. Türkiye'ye sabaha karşı geldi, tekrar test yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz. Bundan sonra top hocamızda, şu an itibarıyla Boupendza ile ilgili diyecek başka bir şey yok, taktir hocamızındır. Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz."

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

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Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı? Hatayspor açıkladı!
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