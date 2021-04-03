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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:08 Son Güncelleme: 3.4.2021 09:12

'ten TFF'ye çağrı! "Biz hırsız mıyız ne primi?"

Şenol Güneş'ten TFF'ye çağrı! Biz hırsız mıyız ne primi?

Son dakika... A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak müthiş bir başlangıç yapmıştı. ve 'i yenen, ile berabere kalan ay-yıldızlı ekip için ortaya atılan iddia ise çok gündem olmuştu. TFF'nin, Milli Takım kafilesinde bulunan futbolcu ve teknik heyete prim verdiği ifade edilmiş ve bu iddia tartışmalara neden olmuştu. ve TFF, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Güneş, bu haberleri çıkaranlara ateş püskürdü ve TFF'ye çağrı yaptı. İşte detaylar...

Son dakika... A Milli Takım'ın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarından 7 puan çıkarması tüm Türkiye'nin yüzünü güldürürken, ortaya atılan prim iddiaları ise başarıya adeta gölge düşürdü. Hollanda'yı 4-2, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Letonya ile 3-3 berabere kalırken grupta zirveye yerleşti. Bu başarılı periyodun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli futbolculara ve teknik heyete toplamda 3 milyon 750 bin euro prim dağıttığı haberleri ortaya atıldı. Hem Şenol Güneş hem de TFF bu iddiaları yalanladı.

Sabah Spor'un usta yazarı Murat Özbostan, Şenol Güneş'in açıklamalarını köşesine taşıdı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile zoom üzerinden bir sohbet toplantısı yaptık. Hoca yine dertliydi. Konuşmasına kazanılan 7 puanla değil, prim konusuyla başladı.

Deneyimli hoca, "Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız? 3 maç oynadık ne primi? Gündemde böyle bir şey yok. Bu başkanın takdiridir. Ben kimseyle görüşmedim. Bu konuyu da bilmiyorum. Hatta başkanı telefonla aradım, ona da söyledim. Bu çocuklar şuan sanki para mı düşüyor, ayıptır. Bunu kim yaptıysa TFF dava açmalıdır" dedi.

AMAÇ MİLLİ TAKIM ÜZERİNDEN GERİLİM YARATMAK

Gerçekten de bu haberi önceki gün duyduğumda Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kişilerine sordum ve aldığım yanıt netti: "Böyle bir konu masada yok." Ama gelin görün ki, sosyal medya denen çöplük bir anda sanki milli oyunculara prim verilmiş gibi bir hava yarattı. Amaç ortalığı germek ve Mili Takım üzerinden bir gerilim yaratmak.

TELAŞLI DEĞİLİM

Biz toplantımıza dönersek; Şenol Hoca'ya mukavelesi de soruldu. Zaten sözleşmesinin devam ettiğini, şartların belli olduğunu söyledi. Bizim için önemli olan konu Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası eleme maçlarıydı.

Bu noktada Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Kasımdan sonra 3-5 senelik planlar yapmalıyız. Her mevki için yeni oyuncular bulmalıyız. Topladığımız 7 puana eylül ayındaki maçlarla 7 puan daha ilave edersek çok rahatlarız. Bu önemli bir adım olur. Biz güçlü bir takımız. Ben oyunculara da şunu söyledim; 'Giydiğiniz forma üzerinize çok yakışıyor. Herhangi bir panik halim yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir kadro ile katılım sağlayacağız. Tabii ki tek endişem hastalık (Kovid- 19) çünkü son maçta (Letonya) olağanüstü şeyler yaşadık, çok eksildik."

LİGLERİN 15 AĞUSTOS'TAN ÖNCE BAŞLAMASINI İSTİYORUM

Şenol Güneş, yeni sezonda liglerin başlangıç tarihiyle ilgili de bilgi verdi ve, "Ağustos ayının 15'inden önce başlamasını ümit ediyorum. İsteğim bu yönde" şeklinde konuştu.

MESLEKTAŞLARIMDAN DİREKT ARAYAN OLMADI!

Güneş'e sorulan İlginç bir soru da dikkatimi çekti. Şöyleydi: "Hocam kazandığınız bu maçlardan sonra meslektaşlarınız sizi arayıp tebrik etti mi?". Şenol Güneş, bu soruya çok zarif bir yanıt verdi: "Tabii ki mesaj atanlar, arayanlar oldukça fazlaydı. Ama kendi meslektaşlarım arasından direkt arayan olmadı.

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Şenol Güneş'ten TFF'ye çağrı! "Biz hırsız mıyız ne primi?"
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