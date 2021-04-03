Şenol Güneş'ten TFF'ye çağrı! "Biz hırsız mıyız ne primi?"

Bu noktada Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Kasımdan sonra 3-5 senelik planlar yapmalıyız. Her mevki için yeni oyuncular bulmalıyız. Topladığımız 7 puana eylül ayındaki maçlarla 7 puan daha ilave edersek çok rahatlarız. Bu önemli bir adım olur. Biz güçlü bir takımız. Ben oyunculara da şunu söyledim; 'Giydiğiniz forma üzerinize çok yakışıyor. Herhangi bir panik halim yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir kadro ile katılım sağlayacağız. Tabii ki tek endişem hastalık (Kovid- 19) çünkü son maçta (Letonya) olağanüstü şeyler yaşadık, çok eksildik."