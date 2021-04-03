Son dakika! Galatasaray zorlu Hatayspor deplasmanında! Boupendza kadroya alınmadı...

Süper Lig'de 32. hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Yedlin, Kerem, Taylan ve Emre Kılınç bu maçta forma giyemeyecek. Hatayspor'da Boupendza Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Diğer yandan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala, cezaları nedeniyle saha kenarında görev yapamayacak.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed
Yedekler: Okan, Fatih, Babel, Falcao, Halil, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor
Hatayspor 11'i: Munir, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf
MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Levent Şahin: "İki futbolcumuzu düğüne, dolayısıyla Covid'e verdik. Sahada vazgeçmeyen, kazanmak isteyen bir Galatasaray yer alacak."
Ömer Erdoğan: "İki haftayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ı analiz ederken özellikle kanat oyuncularını forvetlerin yanına çekerek hücum yapmaya çalıştıklarını, savunma arkasına Onyekuru'yu buluşturmaya çalıştıklarını analiz ettik."
Ömer Erdoğan: "Süratli oyuncularımızla çabuk hücum yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında daha üstün olan taraf bizdik. Belki 3 puan alamadık ama onu da bugün kırmak istiyoruz."
ÖMER ERDOĞAN'DAN BOUPENDZA AÇIKLAMASI
Ömer Erdoğan: Boupendza'nın Covid süreci dolmadı. 10'uncu günü yarın doluyor, bugün o yüzden değerlendiremiyoruz. Yaklaşık 15-16 saatlik yolculuk yaptı. Yine de Covid sıkıntısı olmasaydı ben kadroda kullanmayı düşünüyordum.
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Süper Lig tarihinde Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan tek maçı bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibi 3-0'lık skorla kazanmıştı.
-Hatayspor, tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği tek maçta rakibini 4-2 mağlup etti (2018/19 Türkiye Kupası).
-Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Hatayspor, daha önce oynadığı sekiz karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti (4G 3B).