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Giriş Tarihi: 3.4.2021 17:39 Son Güncelleme: 3.4.2021 18:27

Son dakika! zorlu deplasmanında! Boupendza kadroya alınmadı...

Son dakika! Galatasaray zorlu Hatayspor deplasmanında! Boupendza kadroya alınmadı...

Son dakika haberi... ’de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Birçok eksiği bulunan bugün zorlu deplasmanında 3 puanı arıyor. Lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde olan Galatasaray bu maçı kazanıp liderlik koltuğuna ortak olmak istiyor. Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Yedlin, Kerem, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı gibi isimler bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklanan Boupendza da Hatayspor kadrosuna alınmadı. Hatayspor ve Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

Süper Lig'de 32. hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Yedlin, Kerem, Taylan ve Emre Kılınç bu maçta forma giyemeyecek. Hatayspor'da Boupendza Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Diğer yandan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala, cezaları nedeniyle saha kenarında görev yapamayacak.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed

Yedekler: Okan, Fatih, Babel, Falcao, Halil, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor

Hatayspor 11'i: Munir, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Levent Şahin: "İki futbolcumuzu düğüne, dolayısıyla Covid'e verdik. Sahada vazgeçmeyen, kazanmak isteyen bir Galatasaray yer alacak."

Ömer Erdoğan: "İki haftayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ı analiz ederken özellikle kanat oyuncularını forvetlerin yanına çekerek hücum yapmaya çalıştıklarını, savunma arkasına Onyekuru'yu buluşturmaya çalıştıklarını analiz ettik."

Ömer Erdoğan: "Süratli oyuncularımızla çabuk hücum yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında daha üstün olan taraf bizdik. Belki 3 puan alamadık ama onu da bugün kırmak istiyoruz."

ÖMER ERDOĞAN'DAN BOUPENDZA AÇIKLAMASI

Ömer Erdoğan: Boupendza'nın Covid süreci dolmadı. 10'uncu günü yarın doluyor, bugün o yüzden değerlendiremiyoruz. Yaklaşık 15-16 saatlik yolculuk yaptı. Yine de Covid sıkıntısı olmasaydı ben kadroda kullanmayı düşünüyordum.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Süper Lig tarihinde Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan tek maçı bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibi 3-0'lık skorla kazanmıştı.

-Hatayspor, tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği tek maçta rakibini 4-2 mağlup etti (2018/19 Türkiye Kupası).

-Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Hatayspor, daha önce oynadığı sekiz karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti (4G 3B).

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Son dakika! Galatasaray zorlu Hatayspor deplasmanında! Boupendza kadroya alınmadı...
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