Son dakika! Galatasaray zorlu Hatayspor deplasmanında! Boupendza kadroya alınmadı...

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Levent Şahin: "İki futbolcumuzu düğüne, dolayısıyla Covid'e verdik. Sahada vazgeçmeyen, kazanmak isteyen bir Galatasaray yer alacak."

Ömer Erdoğan: "İki haftayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ı analiz ederken özellikle kanat oyuncularını forvetlerin yanına çekerek hücum yapmaya çalıştıklarını, savunma arkasına Onyekuru'yu buluşturmaya çalıştıklarını analiz ettik."

Ömer Erdoğan: "Süratli oyuncularımızla çabuk hücum yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında daha üstün olan taraf bizdik. Belki 3 puan alamadık ama onu da bugün kırmak istiyoruz."

ÖMER ERDOĞAN'DAN BOUPENDZA AÇIKLAMASI

Ömer Erdoğan: Boupendza'nın Covid süreci dolmadı. 10'uncu günü yarın doluyor, bugün o yüzden değerlendiremiyoruz. Yaklaşık 15-16 saatlik yolculuk yaptı. Yine de Covid sıkıntısı olmasaydı ben kadroda kullanmayı düşünüyordum.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Süper Lig tarihinde Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan tek maçı bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibi 3-0'lık skorla kazanmıştı.

-Hatayspor, tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği tek maçta rakibini 4-2 mağlup etti (2018/19 Türkiye Kupası).

-Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Hatayspor, daha önce oynadığı sekiz karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti (4G 3B).