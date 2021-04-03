Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi! Koita'nın imzası an meselesi...

BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL | "TRABZONSPOR'A ÇOK FAYDALI OLUR"

Koita benim görüşüme göre iyi bir santrfor… İlk geldiğinde de Kasımpaşa'da çok başarılıydı. Ancak ağır bir sakatlık geçirdi ve uzun süre oynamadı. Sonra iyileşince yeniden forma şansı buldu. Bence şu andaki en büyük dezavantajı maç ve fiziksel eksikliği. Eğer sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirirse Trabzonspor'a çok faydalı olur diye düşünüyorum.