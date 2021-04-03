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Giriş Tarihi: 3.4.2021 08:58 Son Güncelleme: 3.4.2021 09:20

Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi! Koita'nın imzası an meselesi...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi! Koita'nın imzası an meselesi...

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki golcü Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın. Gineli, sezon başına 800 bin Euro’dan 3 yıllık öneriyi beğendi. Bordo-mavili yönetim, son detayları görüşmek için oyuncunun menajerini ’a davet etti. Artık imza yakın.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.

BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL | "TRABZONSPOR'A ÇOK FAYDALI OLUR"

Koita benim görüşüme göre iyi bir santrfor… İlk geldiğinde de Kasımpaşa'da çok başarılıydı. Ancak ağır bir sakatlık geçirdi ve uzun süre oynamadı. Sonra iyileşince yeniden forma şansı buldu. Bence şu andaki en büyük dezavantajı maç ve fiziksel eksikliği. Eğer sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirirse Trabzonspor'a çok faydalı olur diye düşünüyorum.

"UĞURCAN'A GELEN TEKLİFLER BEKLENTİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır'a geçen sene birkaç teklif geldiğini söyleyen Ağaoğlu, "Uğurcan'la bir değerlendirme yaptık ve kendisi de gitmek istemedi. 'Benim değerim bu değil' dedi. Geçen seneki teklifler beklentimizin %30 altındaydı."

"Şu anda konuşulan rakamlar bir anlamda beklentilerimizle örtüşüyor" ifadelerini kullandı. Son iki senede 4 MHK değiştiğine de vurgu yapan Başkan, "Tartışmalar bitti mi? Bitmedi. Sistem bozuk çünkü. Prizde elektrik yok, sen fişi neden değiştiriyorsun" diye konuştu."

6 AVRUPA DEVİ UĞURCAN'IN PEŞİNDE!

Öte yandan A Spor canlı yayında açıklamalarda bulunan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Uğurcan Çakır ile ilgilenen takımlarIN Liverpool, Leipzig, Sevilla, Borussia Dortmund, Inter ve Roma olduğunu açıkladı.

EKUBAN BU KEZ EN UÇTA

Trabzonspor bugün Sivas'a konuk olacak. Bordo-mavili takımda cezalı Djaniny ile birlikte, Afobe de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sağ kanat olarak görev yapan Ekuban ise santrforda boy gösterecek.

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Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi! Koita'nın imzası an meselesi...
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