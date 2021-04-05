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Giriş Tarihi: 5.4.2021 15:17 Son Güncelleme: 5.4.2021 15:21

Balıkesirsporlu Manaj golünü savaşta kaybettiği babasına adadı!

Balıkesirsporlu Manaj golünü savaşta kaybettiği babasına adadı!

. Lig'in 28. haftasında Balıkesir derbisinde , sahasında 'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri kendi kalesine ve penaltıdan kaydeti. Kosovalı forvet Manaj attığı golü savaşta kaybettiği babasına adadı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesir derbisinde Balıkesirspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Balıkesirspor, alt sıralardan kurtularak önemli bir galibiyete imza attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'da Ruben Rayo kendi kalesine ve 64'te penaltıdan Arb Manaj kaydetti.

İkinci golü kaydeden Kosovalı forvet Manaj, attığı golü 22 yıl önce savaşta kaybettiği babasına adadı.

Bandırmaspor'un tek golünü ise 9'da Doğa İşeri kendi kalesine attı. Bu sonuçla Balıkesirspor, 32 puana yükselirken Bandırmaspor ise 38 puanda kaldı.

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Balıkesirsporlu Manaj golünü savaşta kaybettiği babasına adadı!
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