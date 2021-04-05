Değişimi herkese gösterin

“Denizlispor oyunu soğutmaya çalışacak. Hızlı başlayıp, erken gol bulup rahat bir maç çıkaralım.”
Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Belözoğlu, "Burada hepinizdendestek istiyorum. Fenerbahçe'de birdeğişimin başladığını herkesegösterelim" ifadelerini kullandı. Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu, "Ancak daha 2 maçönce burada Gençlerbirliği mücadelesiniyaşadık. Asla rakibi küçümsemeyeceğiz.Bu bilinçle sahada olmalıyız. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım. Taraftarımıza 'Bu takım geridöndü' mesajını verelim" dedi.
SON TERCİH SAMATTA
EMRE Belözoğlu, ilk maçında seçeceği kadro ile birlikte takımın da iskeletini kurmak istiyor. Altay'ın önünde savunma dörtlüsü Gökhan,Serdar, Szalai ve Caner'den oluşacak. Orta alanda Gustavo, Ozan ve Pelkas'ı kullanacak olan Belözoğlu, sağda Osayi,solda Valencia, en uçta ise Samatta ilehücum hattını şekillendirecek.
DİMDİK AYAKTA! F.BAHÇELI futbolcular ve teknik kadro, dünkü idman öncesi siyah tişörtlerle poz vererek, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli takımın otobüsüne yapılan saldırıyı lanetledi. Kulüp, bu fotoğrafı "Fenerbahçe burada, dimdik ayakta!" mesajıyla paylaştı.