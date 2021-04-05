Değişimi herkese gösterin

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Belözoğlu,ifadelerini kullandı. Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu,. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım.dedi.EMRE Belözoğlu, ilk maçında seçeceği kadro ile birlikte takımın da iskeletini kurmak istiyor. Altay'ın önünde savunma dörtlüsü'den oluşacak. Orta alanda Gustavo, Ozan ve Pelkas'ı kullanacak olan Belözoğlu,futbolcular ve teknik kadro, dünkü idman öncesi siyah tişörtlerle poz vererek, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli takımın otobüsüne yapılan saldırıyı lanetledi. Kulüp, bu fotoğrafı "Fenerbahçe burada, dimdik ayakta!" mesajıyla paylaştı.