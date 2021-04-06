Engin’e çağrı: Derhal istifa et

Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'in katıldığı bir televizyon programında 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin, "Tarihçi olarak kanaatim; bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" demesi sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Yönetim de Engin'i istifaya çağırdı. Yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019'da "... Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez, düzeltilmesini bekliyoruz" şeklinde bir bildiri yayınlamıştı. Son açıklamaları, itirazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. VAHDETTİN Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz. 1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hukuka ve tarihi gerçeklere aykırıdır!" ifadeleri kullanıldı.