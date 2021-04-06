Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Engin’e çağrı: Derhal istifa et
Giriş Tarihi: 6.4.2021

Engin’e çağrı: Derhal istifa et

Engin’e çağrı: Derhal istifa et

Sarı-kırmızılı yönetim, Müdürü hakkında sert bir açıklama yayınladı

Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'in katıldığı bir televizyon programında 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin, "Tarihçi olarak kanaatim; bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" demesi sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Yönetim de Engin'i istifaya çağırdı. Yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019'da "... Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez, düzeltilmesini bekliyoruz" şeklinde bir bildiri yayınlamıştı. Son açıklamaları, itirazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. VAHDETTİN Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz. 1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hukuka ve tarihi gerçeklere aykırıdır!" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık"
Son dakika haberi... Emekliye çifte fırsat: 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...
Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!
Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!
Son dakika | İstanbul'da kalp krizi riski yüksek olan ilçeler ve 13 kritik nokta
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu bombaları ardı ardına patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Engin’e çağrı: Derhal istifa et
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA