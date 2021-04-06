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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Kavga etti, kadro dışı kaldı

Kavga etti, kadro dışı kaldı
Beşiktaş maçında attığı golle Kasımpaşa'yı galibiyete taşıyan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı. Müsabakanın 66. dakikasında oyundan alınan tecrübeli futbolcu, kenara gelirken teknik heyete tepki göstermiş ve direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle tekrar sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşayan Aytaç'ı, takım arkadaşı Haddadi uzaklaştırmıştı. Bu yaşananların ardından Kasımpaşa, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu arada Aytaç, 1-0'lık galibiyetin ardından sosyal medyadan, "Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" notunu paylaştı. Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen Fenerbahçe'nin forvet oyuncularından Mame Thiam da bu paylaşımın altına; "Aytaç Kakaa" yazarak yanıt verdi

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Kavga etti, kadro dışı kaldı
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