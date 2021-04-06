Kiralık dükkan kapandı!

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu.Galatasaray kariyeri 4 ayla sınırlı kalan, devre arasında gönderilen, sakatlık problemi ile adından söz ettirenakla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar.+10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı.sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.Yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden Galatasaray'ahiç katkı sağlayamadı. Hatay'da stopere çekilengeldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı.Galatasaray son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.Geçen sezon 34 haftada 8 yenilgi gören G.Saray, ilk 5'e girememişti. Cimbom, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 8 mağlubiyet sayısına ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda Alanya ve Ç.Rize'ye kaybeden Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün ardından Hatayspor'a teslim oldu.BİR GÖRÜŞHer şeyi anlatmaya bir örnek bile yeterkarşı sorumlu olduğu al-sat dengesi yüzünden Galatasaray, iki sezondur sürekli oyuncu kiralıyor ama kiraladığı oyuncuların Mostafa haricinde bonservisini alabilecek ekonomik güce sahip değil. Kiralık futbolcu iyi oynarsa, sahibi olan kulübün dikkatini çekiyor ya da taliplisi çıkıyor.Bu konuda Marcao'ya gelen teklifleri reddettiler. Üstüne bu sezon sadece 500 bin Euro bedelle kiralık forma giyebilecek Fransız Milli Takım orta sahası Nzonzi'yi de geçen sezonun devre ortasında gönderdiler. Yerine gelen adam da Getafe'de bile forma giyemeyen Etebo.